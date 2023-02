Les métiers du jeu vidéo en 2023 : UX designer - UI designer Un UX designer s'intéresse aux profils des consommateurs et à leur façon de consommer - L'UI designer s'occupe du look de l'interface utilisateur

UX Designer

UX et UI design sont deux aspects différents d'un même ensemble et les deux métiers ont à voir avec l'expérience consommateur d'une page web, d'une application ou même d'un jeu vidéo.

Cartographier une expérience

L'UX, c'est l'expérience utilisateur (User Xperience). L'UX designer se concentre sur la façon dont quelque chose fonctionne et comment les gens interagissent avec. Un UX designer crée des chemins qui s'enchaînent logiquement d'une étape à l'autre pour faciliter la navigation de l'utilisateur. Un hypermarché, par exemple, peut également faire appel à des UX designers pour créer des circulations parmi les rayons qui encourageront à l'achat. Vous arrivez avec une liste de course et un budget, et, au moment de passer en caisse, vous n'avez rien respecté parce qu'on a su vous faire passer là où vous vouliez, mais aussi là où vous ne l'aviez pas prévu. C'est le parcours client et il est fondamental. Parce qu'à l'inverse, si vous ne trouvez rien facilement, vous ne reviendrez pas dans ce supermarché.

C'est particulièrement vrai sur un site internet que l'on abandonne au bout de quelques secondes s'il nous paraît trop complexe ou trop fouillis.

Dans les jeux vidéo, l'UX designer travaille sur les interfaces, notamment avec l'economic designer, dont le métier est de provoquer des transactions in game. Mais cela peut dépasser le seul moment où le joueur joue.

Informations métier

Niveau d'études : bac +3 - bac +5

Salaire mensuel brut : 2500 - 4000 €

Un appétit de sociologue

Les UX designers travaillent avec des utilisateurs différents afin de développer une compréhension claire de leurs besoins, de définir des modèles d'interaction, de concevoir des wireframes (des maquettes), de construire des prototypes et de bien travailler sur l'expérience utilisateur. En outre, ils effectuent des tests utilisateur et examinent les mesures et les commentaires des groupes de discussion pour apporter les ajustements nécessaires à l'amélioration du produit. Un UX designer a une âme de sociologue qui s'intéresse aux profils des consommateurs et à leur façon de… consommer. C'est une personne très attentive aux mouvements sourds de la société. Aux signaux forts comme aux signaux faibles.

Afin de collaborer avec tous les autres artistes du pipeline de production, un UX designer connaît les principaux logiciels et surtout les moteurs de développement. Il arrive d'ailleurs qu'il intervienne pour optimiser les interfaces des logiciels de production développés en interne et ainsi améliorer leur efficacité.

Qualités requises

Curiosité

Goût pour la psychologie

Goût du travail en équipe

Sens pratique et esthétique

Acquis de fin d'études

Connaissance des principaux logiciels

Connaissance marketing

Management

Web Design

UI designer

L'UI, c'est l'art de créer une interface graphique attrayante et convaincante, qui donne son relief graphique au travail de l'UX. C'est la couche supérieure, celle avec laquelle l'utilisateur sera directement en contact. C'est le look ! C'est l'interface utilisateur, la conception graphique de toute application. Elle se compose des boutons sur lesquels les utilisateurs cliquent, du texte qu'ils lisent, des images, des curseurs, des champs de saisie de texte et de tout ce avec quoi l'utilisateur interagit. Cela inclut la disposition de l'écran, les transitions, les animations d'interface et chaque micro-interaction.

Informations métier

Niveau d'études : bac +3 - bac +5

Salaire mensuel brut : 2500 - 4000 €

Le styliste de l'expérience utilisateur

L'UI designer va créer, en étroite collaboration avec l'UX designer, un guide de style, une bibliothèque de signes à laquelle il pourra - lui ou son équipe - se référer pour assurer l'homogénéité de son travail. Il doit aussi être très au fait des modes et des tendances graphiques. Il est amené, comme l'UX designer, à collaborer avec les analystes big data, qui sauront desceller ce qui plaît, fonctionne, déplaît ou ne fonctionne pas auprès des utilisateurs.

Qualités requises

Curiosité

Goût du travail en équipe

Sens pratique et esthétique

Acquis de fin d'études

Connaissance des principaux logiciels

Connaissance marketing

Management

Web design

Interview de Elio Cazelle

Est UX designer chez Tindalos.

Comment expliqueriez-vous votre métier ? Concrètement, de quoi s'agit-il lorsque l'on parle d'expérience utilisateur (UX) ?

Je suis UX/UI designer (User Experience and User Interface designer) dans les jeux vidéo. Cela signifie que je conçois toute interface présente dans un jeu. Concrètement, je travaille sur les menus, les boutons, le traitement de texte, les icônes, etc. Souvent, pour expliquer ce que je fais, je dis que l'interface utilisateur, c'est la connexion entre le jeu et le joueur. L'UX design, c'est une démarche qui met l'utilisateur, ses besoins, ses émotions et ses faiblesses au centre de la création du produit.

Où commence et où se termine l'UX, que ce soit dans un jeu, sur un site internet… ou dans une boutique physique ?

L'UX est omniprésente dans mon travail. Lors de la création d'une interface, le début du process est 100% UX. Mais, par la suite, lorsque l'UI entre en jeu pour ajouter l'aspect cosmétique, l'UX est toujours présente.

Qui sont vos interlocuteurs dans le processus créatif ? Quelle place l'UI design occupe-t-il ?

Les UI/UX travaillent beaucoup en amont avec les game designers, car c'est de là que viennent les features à designer. Et en aval avec les programmateurs GUI, qui implémentent ce qui a été designé dans le moteur graphique.

Entre les évolutions des modes de consommation et les possibilités offertes par les technologies, comment se mettre à jour pour offrir une expérience optimale aux utilisateurs ? Quelle est la part de la maîtrise des technologies dans votre travail ?

En effet, les technologies, logiciels et outils de création se développent à une vitesse folle. Dans ce milieu, il faut pouvoir se mettre à jour constamment en faisant ce que l'on appelle de la "veille" technologique et graphique. Mais c'est aussi ce qui est beau dans ce métier : on en a toujours plus à apprendre.

Pour un UX designer, le métavers, c'est l'enfer ou le paradis ? Ne devriez-vous pas en être sa cheville ouvrière ?

Je pense justement que le métavers peut devenir un enfer ou un paradis en fonction de son UX design !

Le télétravail est-il envisageable pour le métier d'UX/UI designer ?

Oui, je suis moi-même en télétravail depuis presque deux ans. Ce métier s'y prête bien.

Guide 2023 - Les métiers du numérique - Ecoles et formations

Cette fiche est extraite du hors série "Guide 2023 - Les métiers du numérique - Ecoles et formations" édité par Jeux Vidéo Magazine disponible chez votre marchand de journaux au prix de 6,95 €. Cliquez sur la couverture pour découvrir des extraits des autres métiers.

Les offres d'emploi infographiste 2D 3D, monteur vidéo, animateur

Les offres d'emploi d'économic designer, concepteur, game / level designer