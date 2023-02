Rencontre avec Frédéric Descharmes de Yastuna Games, développeur et éditeur home-brew

La Gamers Assembly était de retour en présentiel du 16 au 18 avril 2022 avec, pour la première fois, la création d'un espace "Indie Assembly" permettant aux créateurs indépendants et aux écoles de rencontrer leurs publics. L'occasion pour l'AFJV de réaliser quelques interviews de personnes que l'on entend peut-être pas assez.

Frédéric Descharmes, développeur et éditeur sur Atari Lynx et Nintendo Game Boy

Après 20 ans passé à développer des jeux vidéo sur Atari Lynx, et plus récemment sur Nintendo Game Boy, Frédéric Descharmes a décidé de devenir éditeur et a fondé la société Yastuna Games dont il nous présente l'activité et le catalogue dans cette brève interview.

