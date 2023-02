Avenir en Jeu : Les jeunes à la recherche de stages en QA Test

Avenir en Jeu : Une formation dédiée au QA

Vous êtes en cours de production et êtes à la recherche de QA Testeur et testeuses pour assurer la qualité de votre jeu ? Horizon Jeu Vidéo Île-de-France travaille depuis 2 ans à la construction d'une formation dédiée au QA test, formation, pensée pour les jeunes décrocheurs de 18 à 25 ans qui portent un projet d'insertion professionnelle.

Les 21 jeunes de cette formation, soutenue par la Région Île-de-France, vont prochainement entrer dans la phase 3 du programme, un stage de 2 mois du 13/02/2023 au 06/04/2023 qui aura pour objectif de valider les compétences acquises durant la formation.

Une rentrée en grande pompe !

Actuellement, les jeunes d'Avenir En Jeu ont débuté la deuxième phase de la formation. Ils entrent dans le vif du sujet et abordent directement, avec Isart Digital et Play in Lab, l'apprentissage du métier de QA.

Retrouvez le programme complet ici : Programme Avenir en Jeu

À la recherche de stagiaires QA testeur·euse ?

Des entreprises ont déjà levé la main mais nous en cherchons encore d'autres. Si vous cherchez des stagiaires QA motivés et souhaitez participer concrètement à cette formation à fort impact social, c'est le moment de vous mobiliser, contactez-nous !

Dates du stage : 13/02/2023 au 06/04/2023

Gratuit pour les entreprises

Suivi de l'équipe pédagogique durant le stage

Contact : contactavenirenjeu.fr