Villette eSport 23 : les 17, 18 et 19 février, la Cité des sciences et de l'industrie organise son premier festival d'eSport

La Cité des sciences et de l'industrie organise la première édition de son festival eSport, le Villette eSport 23, les 17, 18 et 19 février 2023. Pendant trois jours, la Cité propose ateliers, tables rondes, et séances de jeu pour découvrir la pratique compétitive du jeu vidéo, qui intéresse ou concerne plus de 10 millions de personnes en France (source : Baromètre France eSport). Au programme notamment, deux tournois "La science des fighterZ" (amateur et professionnel), des masterclass de Mortal Kombat et Soul Calibur, des rencontres avec des champions mais aussi des discussions sur les métiers de l'eSport, l'égalité femme-homme ou encore l'accessibilité dans ce domaine.

Les rendez-vous à ne pas manquer vendredi 17 février

À 10h30 : atelier au Carrefour Numérique2 - Masterclass Mortal Kombat 10 avec RZA.

Envie de maîtriser l'art de la fatality ? Pendant 1h30, RZA dévoile ses secrets et astuces pour briller sur le jeu Mortal Kombat 10 sur PS4. Inscription ici.

Attention : jeu PEGI 18, inscription à partir de 16 ans minimum, présence des parents obligatoire à l'accueil pour les mineurs.

À 14h30 : table ronde à l'Auditorium - Métiers et formations dans l'eSport aujourd'hui

La pratique compétitive du jeu vidéo appelée eSport s'est grandement professionnalisée ces dernières années ; c'est aujourd'hui un secteur spécialisé dynamique de l'industrie du jeu vidéo, qui a vu l'émergence de professions spécifiques. Quelles sont les métiers et les savoir-faire requis pour travailler dans l'eSport ? Quelles sont les formations qui y conduisent ?

En présence de Nicolas Besombes, enseignant chercheur, Institut du Sport Santé

En accès libre. Diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Cité des sciences et de l'industrie

À 15h : animation au e-Lab - Démo de speedrun avec 1tlau

Le speedrun est l'art de finir un jeu le plus vite possible. Super Mario Bros a été fini en 4 minutes, 54 secondes et 79 centièmes, ce qui constitue un des records du monde !

Rencontre avec 1tlau, streamer et speedrunner averti.

Accès avec le billet Expositions, dans la limite des places disponibles

À 16h : table ronde à l'Auditorium - L'égalité homme / femme dans l'eSport

L'eSport est une pratique qui se veut mixte, car rien ne s'oppose à ce qu'hommes et femmes jouent ensemble ; pourtant, les joueuses sont encore peu nombreuses dans les circuits professionnels.

En présence de Pauline Puybareau, manager eSport de l'association Women in Games, Nicolas Besombes, enseignant chercheur, Institut du Sport Santé et Julien Borokowski, doctorant travaillant sur la diversité genrée dans l'eSport

En accès libre. Diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Cité des sciences.

À partir de 16h30 : animation au e-Lab - Défi Dragon Ball FighterZ avec RZA

Accès avec le billet Expositions, dans la limite des places disponibles

Attention : jeu PEGI 12 ; inscription à partir de 12 ans, présence des parents obligatoire à l'accueil pour les mineurs

Samedi 18 février

À 10h30 : atelier au Carrefour Numérique² - Masterclass SoulCalibur VI avec Kayane

Envie de maîtriser les arcanes du critical edge ? Pendant 1h30, Kayane livre ses secrets et astuces pour briller sur le jeu Soul Calibur 6 sur PS4, lors de cette masterclass en petit comité. Inscription ici.

Attention : jeu PEGI 16 ; inscription à partir de 15 ans, présence des parents obligatoire à l'accueil pour les mineurs.

À 14h30 : table ronde à l'Auditorium - eSport : l'accessibilité en question

En présence de Jérôme Dupire, maître de conférences, président de l'association CapGame, Jeremy Lecerf "Gyzmo", responsable de la Web TV chez Atletec (Club Esports), animateur, régisseur et pratique de l'Esport sur FIFA durant plusieurs années

En accès libre. Diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Cité des sciences

À 16h : table ronde à l'Auditorium - Une vie de cyberathlète : L'eSport au quotidien

Devenir joueur professionnel n'implique pas seulement de savoir bien jouer, c'est un mode de vie particulier régi par cette pratique à haut niveau.

En présence d'Olivier "Luffy" Hay, joueur professionnel de jeux de combats

En accès libre. Diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Cité des sciences

À 16h30 : animation sur l'e-Lab - Défiez sur SoulCalibur 6 une championne avec Kayane

Accès avec le billet Expositions, dans la limite des places disponibles

Attention, jeu PEGI 16 ; inscription à partir de 16 ans, présence des parents obligatoire à l'accueil pour les mineurs.

Dimanche 19 février

Entre 10h et 15h, en continu : deux tournois compétitifs au Centre des Congrès de la Villette - "La science des fighterZ" sur Dragon Ball FighterZ

La Cité des sciences et de l'industrie accueille deux tournois communautaires sur le jeu Dragon Ball FighterZ (amateur et professionnel) organisé par l'association Yuzu Gaming. À gagner : une console Xbox Series X pour le vainqueur.

Le second est ouvert à tous les joueurs aguerris de plus de 16 ans voulant se frotter au plus haut niveau ! À gagner : un cashprize de 2500 euros répartis entre les 8 meilleurs joueurs !

Les deux tournois sont animés par l'équipe de Yuzu Gaming, de Normann "FlashNo47" Dasilveira et Antoine "TPK" Billy. Curieux, amateur ou professionnel du jeu vidéo, le public pourra suivre le déroulement de ce tournoi eSport en direct. L'occasion également de rencontrer des joueurs renommés.

Diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Cité des sciences. Accès avec le billet Expositions, dans la limite des places disponibles.

Inscription et règlement du tournoi ici. Accès libre dans la limite des places disponibles pour les spectateurs.

Attention : jeu PEGI 12 ; inscription à partir de 12 ans, présence des parents obligatoire à l'accueil pour les mineurs.

Important : pour participer, venez avec vos manettes et sticks PS4 !

Entre 15h de 19h, en continu, phase finale à l'amphithéâtre Gaston Berger - Centre des Congrès de la Villette - Top 8 du tournoi "La science des FighterZ"

En présence de : Normann "FlashNo47" Dasilveira et Antoine "TPK" Billy

Diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Cité des sciences. Accès avec le billet Expositions, dans la limite des places disponibles

Plus d'informations