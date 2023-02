Les dépenses des consommateurs de jeux vidéo ont baissé de 5% aux Etats-Unis en janvier 2023 Notes d'analystes fournies par Mat Piscatella de The NPD Group et Dennis Yeh de Sensor Tower.

Les dépenses des consommateurs américains en contenu, matériel et accessoires de jeux vidéo ont totalisé 4,3 milliards de dollars, soit une baisse de 5 % par rapport à l'année précédente. Les dépenses en matériel de jeu vidéo sont restées stables, tandis que les dépenses en contenu (-5 %) et en accessoires (-14 %) ont diminué.

Les baisses de contenu mobile, de contenu sur console physique et de dépenses en manettes de jeu sont à l'origine du manque à gagner de janvier. Les dépenses en contenu de jeux vidéo ont diminué de 5 % en janvier par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,8 milliards de dollars. La croissance des dépenses liées aux abonnements non mobiles et aux contenus numériques complémentaires pour consoles n'a pas pu compenser les baisses enregistrées dans d'autres domaines.

Call of Duty : Modern Warfare 2 a été une fois de plus le jeu le plus vendu du mois, et c'est la quatrième fois consécutive que ce titre est en tête du marché des ventes de logiciels premium en dollars. Quatre nouveaux jeux se sont classés parmi les 20 jeux les plus vendus en janvier, avec en tête Dead Space, qui s'est classé 2e. Parmi les autres nouveaux venus figurent Fire Emblem Engage (5e), Forspoken (7e) et One Piece Odyssey (9e).

The Last of Us : Part I est passé de la 36e place du classement en décembre à la 11e place en janvier, grâce notamment aux débuts de la série The Last of Us sur HBO.

Un autre titre qui a fait un grand pas en avant dans le classement est Monster Hunter : Rise, sorti sur les plateformes PlayStation et Xbox en janvier 2023. Ces nouvelles versions ont contribué à faire passer Monster Hunter : Rise de la 68e place du classement de décembre à la 13e place en janvier.

Dans le secteur du mobile, Sensor Tower a indiqué que les 10 premiers jeux en termes de dépenses des consommateurs américains étaient : Candy Crush Saga, Roblox, Royal Match, Coin Master, Township, Evony, Homescapes, Pokémon Go, Jackpot Party et Bingo Blitz. Gardenscapes, un jeu de puzzle, a connu une forte progression en janvier, passant de la 22e à la 11e place dans le classement des jeux mobiles après avoir augmenté les dépenses in-app de 21 % par rapport à l'année précédente.

Les dépenses en matériel de jeu vidéo sont restées stables par rapport à l'année dernière, à 393 millions de dollars. La croissance des dépenses en matériel pour la PlayStation 5 et la Switch a été compensée par des baisses sur les autres plateformes. La PlayStation 5 a été la plateforme la plus vendue en janvier 2023, tant en termes de ventes unitaires que de ventes en dollars, tandis que la Switch s'est classée au 2e rang pour les deux mesures.

Les dépenses en accessoires ont chuté de 14 % en janvier par rapport à l'année précédente, pour atteindre 165 millions de dollars. La baisse des dépenses liées aux manettes de jeu est à l'origine de la majeure partie de ce déclin. La manette sans fil PS5 DualSense Midnight Black a été l'accessoire le plus vendu en janvier en dollars.