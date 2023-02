TapNation sélectionnée pour faire partie du programme French Tech 120 après avoir atteint 800 millions de téléchargements en 2022

TapNation, éditeur et développeur de jeux mobiles basé en France, a été sélectionnée pour faire partie du programme French Tech 120 lancé par le gouvernement français afin de soutenir et promouvoir les startups de l'Hexagone. Ce label met en évidence le potentiel de croissance, d'innovation et d'impact de TapNation dans l'industrie.

French Tech 120 identifie et soutient 120 startups prometteuses chaque année, en leur offrant un soutien personnalisé et des ressources pour les aider à se développer et devenir des acteurs clés mondiaux. Le programme offre l'accès à un réseau de mentors, d'investisseurs et de partenaires, ainsi qu'à des opportunités de formation, de coaching et de visibilité. Il fournit également un accès à des marchés internationaux, y compris les Etats-Unis, l'Asie et le Moyen-Orient.

Nous sommes ravis et honorés d'avoir été sélectionnés pour faire partie du programme French Tech 120",

a déclaré Hervé Montoute, PDG de TapNation.

"Cette reconnaissance témoigne du travail acharné et de l'engagement de notre équipe, elle nous aidera à accélérer notre croissance et à réaliser notre vision de devenir un leader mondial du développement de jeux mobiles."

TapNation a été fondée en 2019 et a depuis développé et publié de nombreux jeux mobiles populaires pour les appareils iOS et Android, tels que Giant Rush, Ice Cream Inc et Sneaker Art. Le studio met l'accent sur l'innovation et utilise des outils de pointe afin de créer des expériences de jeu engageantes et immersives pour les joueurs, y compris en faisant usage de la technologie blockchain comme ils l'ont récemment annoncé en révélant plusieurs partenariats avec des entreprises du secteur Web 3.0.

La reconnaissance de TapNation par French Tech 120 en tant que société à fort potentiel de croissance et d'innovation renforce sa position de leader du développement de jeux mobiles en France et dans le monde, préparant ainsi le terrain pour davantage de succès à l'avenir.