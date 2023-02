Livre : Création d'assets 3D pour le jeu vidéo avec Blender 2e édition - par Anthony Cardinale aux éditions D-Booker

Les développeurs de jeux indépendants sont régulièrement confrontés au manque de ressources 3D. Ce livre leur montre comment créer avec Blender, relativement simplement, toutes sortes d'objets 3D qui leur permettront de personnaliser et enrichir leurs jeux.

Créer un jeu vidéo qui se démarque implique l'utilisation de ressources 3D originales, ce qui n'est pas toujours à la portée des indépendants. Et si vous conceviez vos propres assets ? Ce livre vous montre comment modéliser toutes sortes de modèles 3D low poly avec Blender, et cela même sans grandes compétences techniques ou artistiques.

Le low poly (comprenez : conçu avec peu de polygones) présente l'avantage d'être peu gourmand en ressources machine et donc particulièrement adapté à la 3D temps réel sur des supports nomades comme le smartphone ou la tablette. De plus, sa sobriété graphique donne lieu à des effets uniques, favorisant la créativité et l'émergence d'un style personnel sans pour autant requérir de grands talents artistiques. Reste l'outil : Blender est un logiciel extrêmement foisonnant, et la modélisation en 3D d'un objet même très élémentaire peut s'avérer un véritable casse-tête pour le débutant. C'est là toute la force du livre d'Anthony Cardinale : il introduit juste les outils et fonctionnalités dont vous aurez besoin, vous facilitant ainsi la prise en main du logiciel, puis vous entraîne à modéliser des objets simples : fiole, arbre, caillou, etc. Une fois les manipulations de base acquises, vous apprendrez à créer une scène 3D (une pièce à vivre style cartoon), des personnages destinés à se mouvoir et un kit modulaire (type Donjon) pour faciliter la création de vos niveaux. Vous verrez également comment importer vos modèles 3D dans un moteur de jeu.

Cette 2e édition, fondée sur la version LTS 3.3 de Blender, intègre trois nouveaux chapitres pour aller un peu plus loin dans les techniques de modélisation, de coloration, de rendu et de réutilisation. Vous y apprendrez même à créer des objets 3D en pixel art !

Création d'assets 3D pour le jeu vidéo avec Blender

par Anthony Cardinale

Parution : 14/02/2023

Pagination : 336 pages

ISBN (papier) : 978-2-8227-1086-2

Impression en couleur

Prix : 39 €

À partir de 19 € en numérique

Présentation et extraits sur le site de l'éditeur

Anthony Cardinale est développeur certifié Unity, formateur et auteur de plusieurs livres sur le développement de jeux. Expert en développement d'applications en réalité augmentée et réalité virtuelle, il travaille pour le compte de grands groupes industriels.

Commander cet ouvrage

Titre : Création d'assets 3D pour le jeu vidéo avec Blender

Auteur : Anthony Cardinale

Editeur : D-Booker éditions

Commander : sur le site de l'éditeur