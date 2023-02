Les métiers du jeu vidéo en 2023 : Technical Artist

Le directeur technique est entouré d'une équipe de "tech artists", dont le rôle est de faire le lien entre les créateurs, les développeurs et les artistes en connaissant parfaitement les contraintes des premiers et les besoins des seconds. Dans une production d'envergure, les technical artists peuvent être dédiés à un enjeu graphique particulier tel que le lighting, le texturing, mais gardent une vision sur l'ensemble des métiers.

Un métier transversal

Ils créent des outils pour permettre aux designers et artists de s'exprimer avec le moins de contraintes possibles, mais tout en s'assurant de l'interopérabilité des solutions trouvées. Les technical artists veillent surtout à ce que le résultat soit conforme aux exigences artistiques de la production : ils doivent donc avoir un regard acéré sur le rendu artistique et trouver des solutions techniques pour que le travail des développeurs soit optimisé.

Leur savoir doit donc conjuguer l'informatique, la maîtrise des logiciels, l'art du gameplay et du graphisme. C'est un métier au coeur des enjeux de la création d'un oeuvre vidéoludique.

Informations métier

Niveau d'études : bac +2 - bac +5

Salaire mensuel brut : 2 200 - 4 000 € selon expérience

Qualités requises

Grande maîtrise de l'informatique

Très bon sens de l'analyse

Pédagogie

Acquis de fin d'études

Maîtrise de la programmation

Connaissance de tous les logiciels

Connaissance des différents métiers du jeu vidéo

Interview de Kevin Bertelli

Il a multiplié les expériences professionnelles dans les studios français, comme environment artist, lighting artist et directeur technique. Il enseigne à l'école Georges Méliès et collabore avec Epic Games.

Technical Artist, Comment définissez-vous ce métier ?

Le métier de technical artist est un métier hybride mélangeant la technique et l'artistique. Le but principal pour un technical artist est de créer des visuels interactifs et plaisants à l'oeil pour des jeux vidéo pour consoles, ordinateurs ou applications mobiles.

Quel est le niveau de compétences techniques requis ? Faut-il avoir une âme d'ingénieur ou d'artiste créatif ?

Les compétences demandées sont multiples. Il faut savoir coder soit en script visuel (Blueprint sous Unreal Engine, par exemple) ou programmation classique (C++, JavaScript, hlsl ou encore glsl), mais aussi utiliser des logiciels de création artistique comme Blender, Maya, Houdini, Photoshop, Substance Painter et Designer, pour ne citer qu'eux.

Qui sont vos interlocuteurs dans le processus de création ?

Un technical artist va communiquer le plus souvent avec le directeur artistique, mais aussi avec l'équipe de game designers. Etant à un carrefour dans la production, les interlocuteurs sont multiples quand il s'agit de concevoir un visuel ou un outil pour améliorer l'image du jeu ou le processus de fabrication d'un jeu vidéo.

De la modélisation 3D, à l'éclairage, le rigging, l'ombrage, l'animation, l'édition, la composition ou le mastering et l'intégration audio : comment maîtriser tous ces aspects ?

Le processus de formation pour ce poste peut venir de plusieurs horizons. Soit par la technique en étant à l'origine un codeur ou l'artistique en étant un graphiste. Le choix d'un chemin va mener à maîtriser l'autre. Le tout étant d'avoir toujours en tête le but principal : simplifier la production artistique et trouver des méthodes de création pour répondre à la direction artistique.

Pour devenir un Technical Artist, que conseillez-vous comme premières années d'études ?

Une école de 3D en jeu vidéo ou même animation est un bon choix de départ. Mais une école d'ingénieur spécialisée dans l'image ou les jeux vidéo est tout autant souhaitable. Le but étant d'avoir un bagage soit artistique soit technique.

Quelles sont les industries qui embauchent ?

Les technical artists sont de plus en plus demandés dans le secteur de l'animation, surtout pour la création de cinématiques en jeu ou de séries animées avec beaucoup d'effets visuels. Les secteurs du jeu vidéo, du cinéma et de la culture en général ont une demande très forte pour ce genre de profil.

Quel jeu vidéo ou quel film vous a donné envie de choisir ce métier ?

Je suis venu à ce métier petit à petit donc je n'ai pas eu le déclic immédiat pour ce poste, venant à l'origine du milieu de l'animation. Le jeu vidéo qui m'a donné envie de m'intéresser réellement à ce secteur et sans aucun doute Half-Life développé par Valve.

