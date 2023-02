Microids s'associe au nouveau studio français Savage Level

Microids a le plaisir d'annoncer sa collaboration avec le nouveau studio de jeu vidéo Savage Level. Le studio est actuellement en phase de pré-production pour un titre prévu pour 2024 sur consoles et PC. Fondé par Maxime Josse (Chief Executif Officer) et Aurélien Josse (Chief Creative Officer), Savage Level est composé de vétérans de l'industrie ayant travaillé sur des jeux tels que Battlefleet Gothic Armada, Ghost Recon, Tell Me Why ou encore Aliens Dark Descent.

Nous sommes ravis de travailler avec Savage Level pour offrir aux joueurs un nouveau jeu passionnant et innovant",

déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids.

"Notre collaboration avec ce studio composé de membres talentueux montre notre engagement à soutenir les développeurs indépendants et à offrir aux joueurs des expériences de jeu de haute qualité. Cette équipe de passionnés nous a proposé un projet sensationnel avec un univers riche et qui surprendra les fans de tactical RPG".

Notre studio a été fondé avec comme objectif de créer des jeux captivants et qui sortent de l'ordinaire dans un contexte sain et propice à la créativité",

déclare Maxime Josse, CEO & co-fondateur de Savage Level.

En travaillant avec Microids, nous sommes en mesure de réaliser notre vision et avons hâte de dévoiler aux joueurs et aux joueuses du monde entier l'incroyable expérience que nous sommes en train de développer"

ajoute Aurélien Josse, CCO & co-fondateur de Savage Level.

Cette collaboration avec le studio Savage Level s'inscrit dans la stratégie éditoriale globale de Microids qui souhaite ajouter des titres pour les "mid-core gamers" à son catalogue de jeux vidéo.