Ecriture et jeu vidéo : Regard d'écrivain, par Cédric Degottex Enregistrement réalisé le samedi 17 décembre 2022 à e-artsup Paris

Après s'être penché d'abord sur les enjeux de la conservation du patrimoine vidéoludique, puis sur l'évolution des métiers dans le jeu vidéo lors des trois derniers colloques, le Conservatoire national du jeu vidéo (CNJV) se concentre dans cette 4e édition sur la place de l'écriture pour et sur les jeux vidéo.

Cédric Degottex est l'auteur du livre "A Plague Tale : Tenebris". Situé chronologiquement entre les événements de A Plague Tale : Innocence et A Plague Tale : Requiem, le roman A Plague Tale : Tenebris narre les mésaventures d'Amicia et Hugo, ainsi que de leur mère Béatrice et de leur ami Lucas, confrontés à de nouveaux antagonistes.

Cédric Degottex revient tour à tour sur son métier de traducteur et sur son rôle d'auteur de roman au service d'un univers de jeu vidéo.

La conférence est animée par Jean Zeid, journaliste.

