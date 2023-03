Tendances du marché des jeux vidéo en 2023 et au-delà - Partie 2/3 Par Tom Wijman - Newzoo

Nous sommes de retour avec les 10 principales tendances qui façonneront les jeux vidéo et le marché des jeux en 2023 et au-delà.

Cette année s'avère déjà être un exercice difficile (ou du moins imprévisible) pour le marché. Nous voyons maintenant les premiers impacts de 2022, avec des entreprises comme Ubisoft qui annulent des quantités considérables de jeux et Google et Nvidia qui expriment leurs inquiétudes quant à l'accord délicat entre Microsoft et Activision.

Alors, 2023 sera-t-elle aussi mouvementée que l'année dernière ? Nous pensons que la réponse sera un oui sans équivoque.

Dans notre toute nouvelle série d'articles, nous explorons les 10 tendances qui, selon nous, auront le plus grand impact sur le marché en 2023. Nos analystes offrent des aperçus clés sur les développements les plus marquants et font plusieurs prédictions sur un éventail de sujets allant des surprenantes fusions-acquisitions à l'IA générative en passant par les jeux vidéo dans les voitures.

Dans la première partie, nous avions parlé de l'évolution des éditeurs AA et AAA vers des modèles basés sur les services, de l'accord Microsoft-Activision et des stratégies de monétisation hybrides pour les éditeurs de PC et de consoles. Voici quatre autres tendances qui façonneront le marché cette année.

L'appétit pour les fusions et acquisitions (M&A) continuera de ralentir en 2023.

Après deux années record, le marché des jeux a commencé à fléchir en 2022. Cette tendance a refroidi l'appétit pour les investissements et les fusions et acquisitions dans le secteur.

Avant que vous ne pointiez du doigt l'accord Microsoft-Activision, nous le définissons comme une aberration. Sa taille et sa portée sont sans précédent, et l'inclure dans notre récapitulatif des opérations de 2022 donnerait une vision biaisée de ce qui s'est réellement passé l'année dernière.

Pendant la majeure partie de l'année 2022, la taille combinée des transactions a diminué d'une année sur l'autre. Compte tenu de la situation économique et de la façon dont elle affecte l'appétit pour les nouveaux investissements, nous nous attendons à ce que l'activité de fusion et d'acquisition dans le secteur des jeux ralentisse pendant une période prolongée.

Le capital va devenir de plus en plus cher, tandis que les coûts d'opportunité vont augmenter, ce qui entravera toute acquisition majeure (ou même mineure). En outre, le climat réglementaire actuel continuera de décourager les acquisitions dont le profil est suffisamment élevé pour que les autorités de réglementation se mobilisent et agissent.

Lars Wingefors, le PDG d'Embracer Group, a déclaré dans le dernier rapport de la société que

les conditions macroéconomiques exigent que les investissements actuels et futurs, tant organiques qu'inorganiques, aient un seuil minimum plus élevé avec une marge de sécurité pour justifier l'allocation de capital".

À plus long terme, les vents contraires économiques continus pourraient ouvrir de nouvelles voies pour les activités de fusion et d'acquisition, tandis que les développeurs et éditeurs indépendants cherchent des filets de sécurité dans la consolidation. Dans le même temps, le cours des actions pourrait chuter au point de rendre possibles des tentatives d'acquisition plus hostiles.

La chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs va rebondir, ce qui stimulera la disponibilité des consoles

En raison des problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale, de nombreuses personnes ont dû attendre longtemps avant de pouvoir mettre la main sur les consoles de la génération actuelle. L'un des principaux problèmes de chaîne d'approvisionnement affectant le marché des jeux vidéo était l'offre drastiquement limitée de semi-conducteurs. Si l'on se projette en 2023, il semblerait que la plupart des problèmes de la chaîne d'approvisionnement aient été résolus.

Sony a confirmé que décembre 2022 était le meilleur mois pour les ventes de PS5, et Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entertainment, a annoncé lors du CES 2023 qu'il serait beaucoup plus facile de trouver des PS5 dans les magasins de détail cette année.

Plus de deux ans après l'arrivée sur le marché des consoles de la génération actuelle, l'offre rattrape enfin la demande. Avec le recul, on peut dire que le moment est bien choisi pour les détenteurs de plateformes. Le contenu a été rare ces deux dernières années, avec des retards successifs dans de nombreux studios.

Cette année, en revanche, est en train de devenir une année faste pour les sorties sur console, ce qui laisse penser que les consommateurs auront plus de facilité à justifier l'achat d'une console. Nous prévoyons une excellente année à venir pour le marché des jeux sur console.

La crise de la chaîne d'approvisionnement a également eu un impact sur la disponibilité des composants de PC intégrés, bien que la plupart des problèmes qui entravaient le marché du PC aient été résolus ou soient en passe de l'être. Grâce à ces résolutions encourageantes et à la baisse de la demande de GPU haut de gamme sur le marché de la crypto-monnaie, une abondance de composants PC entrera sur le marché cette année.

Cependant, les jeux sur PC ne connaîtront pas de bond en avant en matière de qualité graphique, ce qui signifie que les joueurs seront moins enclins à se mettre à niveau. Avec un plus grand nombre de composants sur le marché, les prix vont baisser et les remises vont se multiplier, ce qui incitera davantage de joueurs à acheter des PC sans nécessairement se lancer dans de grandes mises à niveau.

Dans l'ère post-ATT[1], l'acquisition d'utilisateurs pour les jeux mobiles deviendra plus difficile pour les jeux (hyper) occasionnels

La monétisation hybride est devenue une stratégie incontournable pour les sociétés de jeux vidéo mobiles occasionnels et réguliers. Les joueurs mobiles verront davantage de publicités (récompensées), d'achats in-app et d'abonnements apparaître sur de nombreux titres, en particulier ceux qui ont déjà un public.

Cette stratégie a le potentiel d'être un tel succès qu'elle pourrait pousser toute une série d'éditeurs de jeux mobiles à suivre Supercell en supprimant complètement les loot boxes.

Si la monétisation hybride est une stratégie lucrative pour de nombreux éditeurs, les créateurs de jeux occasionnels et hyper-occasionnels ne récolteront peut-être pas les mêmes fruits.

Les jeux casual et hypercasual doivent déjà faire face à la concurrence féroce des plateformes de vidéos courtes comme TikTok et YouTube Shorts. Le genre hypercasual, en particulier, a déjà bénéficié des opportunités publicitaires de l'économie des applications mobiles, mais l'acquisition d'utilisateurs ciblés devient plus complexe et les budgets diminuent.

Les jeux hypercasuals doivent se transformer ou disparaître en raison des nouvelles stratégies de monétisation. Dans la plupart des cas, le simple ajout d'achats in-app ou d'un modèle d'abonnement ne suffira pas. Ces jeux ne sont pas conçus pour engager les joueurs sur de longues périodes, ces stratégies ne sont donc ni durables ni évolutives. De nombreux jeux casual et hypercasual adoptent des éléments des principaux titres mobiles.

Par exemple, certains développeurs ajoutent des méta-éléments à la boucle de gameplay classique, comme le très réussi survivor.io de Habby. Voodoo, le plus grand éditeur mobile au monde en termes de téléchargements, a récemment annoncé la création d'une branche d'édition visant à aider les petits studios à venir à mettre davantage en oeuvre des stratégies de monétisation hybrides.

Bonne nouvelle, les fournisseurs de services de cloud gaming à la Netflix vont investir davantage dans les plateformes en tant que service (PaaS)

Le segment de marché du cloud gaming B2B promet une solide performance en 2023. Ce segment, qui propose des services de cloud gaming en marque blanche aux plateformes, aux éditeurs de jeux, aux sociétés de médias et à d'autres clients, représentera une part plus importante du marché du cloud gaming.

Les fournisseurs de services de cloud gaming élargiront leurs offres en marque blanche et investiront davantage dans le PaaS, ce qui permettra à davantage de plateformes et d'éditeurs de proposer le cloud comme méthode de distribution alternative.

Une grande partie du marché du cloud gaming passera d'une solution destinée aux consommateurs à une technologie dorsale. C'est dans cette évolution que la technologie Stadia de Google va se révéler.

L'un des principaux bénéficiaires de cette évolution sera Netflix. Au cours des deux dernières années, Netflix a fait ses premiers pas dans le monde des jeux, en proposant des jeux à ses abonnés en plus de ses autres offres de médias. Cependant, l'expérience de jeu a ses limites, les utilisateurs devant télécharger les jeux plutôt que de pouvoir les lancer directement dans l'application Netflix.

Cette étape constitue un obstacle pour les abonnés, principalement parce qu'ils sont habitués à une expérience de streaming plus transparente.

Bientôt, les écosystèmes des magasins d'applications devront autoriser les produits tiers, ce qui permettra à Netflix (et à d'autres plateformes similaires) de prendre des mesures plus significatives en vue d'une stratégie de jeu viable. Le cloud gaming jouera un rôle clé à l'avenir. En fait, plus les écosystèmes des magasins d'applications ouvriront leurs portes aux entreprises tierces, plus les services de cloud gaming s'installeront de manière transparente sur les mobiles.

Au fur et à mesure que l'année avance, Netflix pourrait commencer à publier des jeux free-to-play accessibles aux personnes qui n'ont pas d'abonnement. Après dix ans de croissance continue, Netflix a vu sa population d'abonnés diminuer, et les solutions de cloud gaming pourraient devenir un remède à ces chiffres en baisse.

Netflix pourrait utiliser des jeux free-to-play plus accessibles pour développer sa division jeux et attirer de nouveaux abonnés grâce à des avantages et des récompenses (cela vous rappelle-t-il quelque choses ? Le système des battle pass ? ).

C'est tout pour les quatre nouvelles tendances à surveiller en 2023. Restez à l'écoute pour la dernière partie de notre top 10 des tendances les plus intéressantes dans le monde des jeux vidéo.

