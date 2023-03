Les métiers du jeu vidéo en 2023 : Rigger Il est le fabricant de marionnettes qui conçoit tout le dispositif qui permettra de manipuler la marionnette.

Le modeleur dessine, l'animateur met en mouvement, mais, entre ces deux étapes, intervient le rigger. "To rig", en anglais, signifie gréer, c'est-à-dire équiper un bateau de tout ce qui lui est indispensable pour naviguer. Le rigger va "équiper" les sujets que l'animateur 3D mettra en mouvement de tout ce qui est nécessaire pour créer ce mouvement.

Anatomie et programmation

Il conçoit le squelette numérique (on parle aussi d'ossature numérique) des personnages, la structure interne des objets. Il fournit à l'animateur 3D la base de son travail et une interface facilement utilisable : il ne décide pas des expressions qu'aura tel ou tel personnage, mais il s'assure qu'elles seront possibles. Il détermine les points de contrôle, s'assure de la fluidité et de la crédibilité et des mouvements. Il est le fabricant de marionnettes qui conçoit tout le dispositif qui permettra ensuite de manipuler la marionnette.

Informations métier

Niveau d'études : bac +3 - bac +5

Salaire mensuel brut : 2 500 - 3 700 €

Son travail est donc d'abord technique, et une maîtrise des logiciels les plus pointus (3ds Max, Maya, Softimage, Cinema 4D, Blender…) et de bonnes connaissances en programmation sont indispensables. Mais il doit également connaître l'anatomie humaine ou animale et la physique des déplacements. Un bon rigger - comme un bon animateur - est en éveil permanent sur le monde qui l'entoure. Pour réussir le rig d'un visage, il faut être capable de déterminer un nombre fini de points de contrôle qui permettront d'exprimer un nombre quasiment infini de sentiments. Il peut aussi travailler sur les déplacements d'un animal, d'un véhicule, et évidemment de personnages imaginaires, tels que des monstres.

Une fois son travail livré aux animateurs, il est courant que le rigger doive apporter des corrections pour développer telle ou telle capacité de mouvement, répondre à telle ou telle demande de possibilité de déformation. Il est donc amené à intervenir à différentes étapes de la production et à faire évoluer le rig d'un personnage. Résoudre les problèmes au fur et à mesure du développement d'une oeuvre fait partie de son quotidien.

Qualités requises

Rigueur

Organisation

Sens de l'observation

Travail en équipe

Acquis de fin d'études

Maîtrise des logiciels comme Python, Maxscript, 3ds Max, Maya, Softimage, Cinema 4D, Blender…

Maîtrise de l'anatomie humaine et animale

Science du mouvement

Interview de Guillaume Baratte

Il a été directeur technique senior et generalist artist en animation avant d'être lead CFX et pipeline TD chez Rodeo FX. Il est aujourd'hui responsable pédagogique et directeur technique du pipeline 3D chez Pôle 3D.

Pourriez-vous expliquer en quoi consiste le métier de Rigger ?

Les riggers ont pour mission de créer des mécaniques qui permettent d'animer les assets de production. Ces assets peuvent être des personnages, des créatures, des véhicules, des accessoires ou même des éléments de décors. En résumé, tout ce qui doit être animé dans une production doit passer par le département de rig. Les mécaniques sont, par exemple, la création d'un squelette qui va permettre de déformer la géométrie d'un personnage ou d'une créature. Sur ce squelette, le rigger va définir des contrôleurs qui vont permettre de bouger les bras, les doigts, le buste, les jambes, la tête. On peut faire l'analogie entre le pilote de Formule 1 et les mécaniciens qui construisent la voiture. Le pilote est l'animateur, les mécaniciens sont les riggers.

Quels sont les secteurs qui font appel à des Riggers ?

Les secteurs qui ont besoin de riggers sont tous ceux liés à l'utilisation de 3D au sein de la production. On peut citer les secteurs des VFX, des films d'animation 3D, du jeu vidéo, de la publicité et des séries animées 3D.

Qui sont vos interlocuteurs dans le pipeline de production d'un jeu vidéo ou d'un film d'animation ?

Les riggers travaillent beaucoup avec les animateurs ; il y a beaucoup ¬d'allers-retours pour ajuster la mécanique du rig aux besoins des animateurs. Il y a aussi des connexions avec les modeleurs pour ajuster les topologies et pour optimiser les déformations des assets pilotés par le rig. Ils sont aussi consultés lors de la budgétisation des projets pour permettre une meilleure estimation des besoins en rig. Selon la qualité du projet, la complexité du rig peut être ajustée.

Quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier ?

C'est un métier assez technique. Il fait moins appel aux qualités artistiques, même si des notions sont utiles pour bien déformer les personnages ou les créatures. Les profils qui sont pertinents dans cette discipline sont souvent des esprits curieux, inventifs et assez cartésiens. Il faut être autonome et créatif dans la résolution des problèmes. Les connaissances en Scripting Python sont indispensables et des connaissances solides en trigonométrie sont un plus.

Quelles sont les notions importantes à maîtriser pour être Rigger ?

Les notions anatomiques sont indispensables pour fabriquer des rigs de personnage et de créatures. Connaître comment se placent les pivots de la structure osseuse est primordial. Le positionnement correct des pivots articulaires participe pour au moins 50 % à la déformation finale de l'asset. Ces notions anatomiques sont aussi utiles pour les Rigs qui font appel à des simulations musculaires. Des notions de mécanique sont également importantes pour les rigs de véhicules et créatures mécaniques.

Professionnellement, quelles sont les évolutions possibles ?

Les évolutions sont assez classiques. On débute rigger junior, puis intermédiaire (deux à trois ans d'expérience), puis senior (cinq ans d'expérience). De là, on peut évoluer vers superviseur de rig puis head of department rig. Ces évolutions dépendent surtout du studio dans lequel on se trouve. Plus le studio est important, plus il y aura d'étapes d'évolution. Il arrive aussi que les riggers changent de discipline. Certains peuvent s'orienter vers les CFX (effets spéciaux liés aux créatures) ou vers le développement d'outils, ou encore de pipeline de production.

