Bleu Jour rachète la marque de produits gaming MGG / Millenium

Bleu Jour, fabricant français d'ordinateurs (PC, Mini PC, stations de travail, PC embarqués…) et d'accessoires périphériques, annonce aujourd'hui s'être engagé dans l'acquisition de la marque de produits gaming MGG / Millenium avec l'ambition de concevoir des PC et composants innovants pour l'univers du gaming. Dans le même temps, l'entreprise annonce aussi son engagement à long terme dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'une gamme destinée aux PME autour du PC à la marque Schneider.

Ces acquisitions, signées fin février, marquent un tournant majeur pour Bleu Jour qui s'engage avec ambition sur de nouveaux marchés. Jean-Christophe Agobert, PDG de Bleu jour, commente ce nouveau cap franchi par l'entreprise Toulousaine :

Depuis sa création, il y a 20 ans, la stratégie de Bleu Jour a toujours été de mettre le design, les performances et la production en France au coeur de nos préoccupations. Aujourd'hui, l'ambition du groupe est de développer 3 marques fortes que sont Kubb, Schneider et MGG autour de notre savoir-faire pour répondre à des attentes toujours plus fortes de la part de nos clients professionnels mais aussi des particuliers."

Avec cette opération, Bleu Jour dispose ainsi de 3 marques aux gammes de produits bien distinctes : des mini PC lifestyle avec Kubb, des PC bureautiques à destination des professionnels avec Schneider, et une gamme de PC Gamers et accessoires de gaming avec MGG / Millenium. Des marques auxquelles Bleu Jour va appliquer son ADN.

En effet, depuis son origine, Bleu Jour conçoit et développe ses propres solutions techniques pour lancer sur le marché des produits novateurs et différenciants. Une philosophie qui a permis à l'entreprise de remporter de nombreux prix internationaux mais aussi de séduire une clientèle prestigieuse allant de Hermès à Sony.

Au fil des années, Bleu Jour a déployé son modèle lui permettant de proposer des produits de qualité supérieure tout en restant compétitif par rapport aux acteurs traditionnels du marché de l'informatique.

En 2024, l'entreprise inaugurera son nouveau siège toulousain de plus de 1500 m2 afin de continuer l'accélération de sa stratégie. Une stratégie qui dépasse les frontières françaises puisque Bleu Jour dispose d'antennes commerciales dans de nombreux pays.