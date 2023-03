Laval Virtual 2023 : les principaux exposants et speakers de la 25e édition Laval Virtual fête cette année sa 25e édition. Les plus grands acteurs de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et du métavers seront réunis du 12 au 16 avril 2023 à Laval en Mayenne

Près de 200 exposants, répartis sur 5400 m2, viendront présenter leurs solutions de réalité virtuelle et de réalité augmentée aux 10000 visiteurs attendus. Qu'ils soient experts, avertis, ou simplement désireux de mieux connaître les technologies immersives, ils pourront s'informer, interagir et découvrir l'ensemble des solutions proposées par les exposants présents du 12 au 14 avril lors des journées dédiées aux professionnels et jusqu'au 16 avril pour les journées Grand Public. Think the future ! Travail en remote, métavers,… les environnements de travail ont évolué, les liens sociaux se sont transformés, les porteurs de projet innovant sont devenus de plus en plus nombreux intégrants de nouveaux outils numériques, les grandes entreprises ont su s'adapter et proposer des solutions innovantes. Néanmoins, tout changement est suivi d'interrogations, de questionnements et parfois même de craintes. Vers où nous emmène cette évolution ? Serons nous un jour tous amenés à avoir notre propre avatar ? Notre jumeau numérique aura t-il sa propre identité ? Comment tirer partie de ces technologies et ne pas louper la marche de ces opportunités business ? Quelles perspectives d'évolution dans le quotidien de chacun ?

Autant de questions auxquelles nous répondrons au travers d'un programme de conférences complet, de rencontres avec des professionnels venus présenter leurs solutions dans un salon dédié, des expériences à venir tester pour mieux appréhender ces changements."

Alexandre Bouchet, directeur de Laval Virtual Des exposants de renom : Meta, Microsoft, Pico… Depuis 1999, la ville de Laval devient, le temps d'une semaine, la capitale mondiale de la Réalité Virtuelle, réunissant en un même lieu tous les acteurs majeurs de la VR/AR : chercheurs, startups, grands groupes, investisseurs, artistes et utilisateurs. Une formidable occasion pour rencontrer tous les acteurs du secteur et pour découvrir de nouvelles opportunités business ! Laval Virtual accueillera cette année aussi bien des multinationales de tout premier rang : Meta, Microsoft, Pico, Valeo, Samsung, PNY, Sopra Steria.. que les acteurs du marché des technologies immersives : Lynx, Immersion, TechViz, Sense Glove, Myxed, HaptX, Holoforge… Liste des exposants ici Compétitions ReVolution : un tremplin pour les innovations VR/AR Laval Virtual met en avant les talents émergents des technologies immersives à travers une série de 4 compétitions incontournables : ReVolution #Research pour les projets de recherche académiques ; ReVolution #StartUps pour les jeunes pousses de moins de 3 ans ; ReVolution #Experiences pour les studios de production de contenus immersifs ; ReVolution #Students pour les projets étudiants. Les compétitions ReVolution permettent ainsi aux projets innovants de la VR/AR de bénéficier d'un tremplin d'exposition pendant le salon. Cette année plus de 200 candidatures ont été reçues.

Liste à venir Des conférenciers de premier plan : Netflix, Amazon, etc. Comme chaque année, le programme de conférences donne la parole à des experts internationaux. En 2023, les conférences BtoB de Laval Virtual répondront aux questions majeures des usagers sur la réalité virtuelle et le métavers en proposant 6 demi-journées thématiques. Les conférences (en anglais) évoqueront les usages et le potentiel de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et des métavers pour de nombreux secteurs d'activité. Les 6 thématiques sont : L'avenir de la XR : À quoi faut-il s'attendre dans les prochaines années en termes de progrès technologiques ? Avec Microsoft, Ecorys, etc

: À quoi faut-il s'attendre dans les prochaines années en termes de progrès technologiques ? Avec Microsoft, Ecorys, etc Immersive Digital Learning : Comment les entreprises et les écoles mettent à profit la réalité virtuelle pour la l'entraînement ou la formation ? Quelles sont les dernières tendances de l'Immersive Learning ? Avec Lynx, Accenture, Pwc, etc

: Comment les entreprises et les écoles mettent à profit la réalité virtuelle pour la l'entraînement ou la formation ? Quelles sont les dernières tendances de l'Immersive Learning ? Avec Lynx, Accenture, Pwc, etc Metaverse Dilemmas : Des experts internationaux débattront sur scène pour décrypter les "dilemmes" du Métavers, pharmaon potentiel à la fois remède, poison et bouc-émissaire des enjeux de nos sociétés. Avec Meta, l'université de Sydney, La commission Européenne, etc

: Des experts internationaux débattront sur scène pour décrypter les "dilemmes" du Métavers, pharmaon potentiel à la fois remède, poison et bouc-émissaire des enjeux de nos sociétés. Avec Meta, l'université de Sydney, La commission Européenne, etc VR & AR : quels bénéfices pour mon business ? : Des entreprises de renom partageront comment la réalité virtuelle a transformé leurs méthodes de travail et a boosté leurs ventes. Avec Amazon, Snapchat, Chanel, PTC, etc

: quels bénéfices pour mon business ? : Des entreprises de renom partageront comment la réalité virtuelle a transformé leurs méthodes de travail et a boosté leurs ventes. Avec Amazon, Snapchat, Chanel, PTC, etc Industrie à 360° : L'occasion de faire un tour de table des usages actuels et futurs dans l'industrie. Avec Unity, Siemens, Alstom, Valeo, etc

: L'occasion de faire un tour de table des usages actuels et futurs dans l'industrie. Avec Unity, Siemens, Alstom, Valeo, etc XR for Good : Cette thématique illustre par des témoignages d'initiatives positives l'impact positif de la VR/AR. Avec Netflix, orange, Ubisoft, etc Le programme ici