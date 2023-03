L'E3 2023 présente son programme détaillé pour les prochaines annonces et ouvre les inscriptions pour les accréditations Los Angeles (USA), du mardi 13 juin au vendredi 16 juin 2023

L'E3 2023 ouvre aujourd'hui les inscriptions pour les accréditations dédiées aux acteurs de l'industrie et annonce le retour de l'événement emblématique du jeu vidéo. L'E3 revient cette année, du mardi 13 juin au vendredi 16 juin, dans son lieu de prédilection, à savoir le Los Angeles Convention Center (LACC). L'événement présente un format réimaginé en démarrant les festivités avec le Digital Week de l'E3 qui débutera le dimanche 11 juin 2023.

Les acteurs de l'industrie du jeu vidéo peuvent dès maintenant demander leurs accréditations dédiées pour venir assister à l'E3 2023 ici. Les membres actuels de l'IGDA peuvent voir leur demande accélérée en fournissant les informations relatives à leur compte lors de leur demande.

Les médias et les créateurs de contenu peuvent également faire leur demande d'accréditation gratuite ici. Plus, de 1 350 membres des médias et créateurs de contenu du monde entier ont déjà demandé l'accès à l'événement.

Soucieux d'offrir une expérience de l'événement améliorée à tous les participants, ReedPop réorganise l'E3 en mettant en place :

Des journées dédiées aux acteurs de l'industrie : les E3 Industry Days se dérouleront du mardi 13 au jeudi 15 juin et seront réservées exclusivement aux professionnels du jeu vidéo, à la presse et aux créateurs de contenu, qui pourront accéder aux halls Ouest et Sud.

Les E3 Gamer Days se dérouleront le jeudi 15 juin et le vendredi 16 juin, dans le hall sud uniquement, avec un accès pour le public, les professionnels et les médias.

Le hall Ouest, réservé exclusivement aux Industry Days, a été créé sur la base des commentaires des développeurs de jeux et présentera plusieurs caractéristiques visant à éliminer le besoin encombrant de trouver un espace de rencontre professionel en dehors des halls d'exposition. Il s'agit notamment d'un certain nombre de salles de réunion pouvant être réservées sur place, ainsi que d'un bar offrant tous les services nécessaires situé au coeur de l'événement.

Afin de renforcer les possibilités de mise en relation, GamesIndustry.biz organisera des événements exclusifs "Meet the Investors" et "Meet the Brands" destinés à mettre en relation les développeurs et éditeurs avec des entreprises de produits dérivés, des investisseurs et d'autres acteurs.

La semaine numérique de l'E3 2023 débutera le dimanche 11 juin et présentera plusieurs des vitrines en ligne les plus populaires, comme notamment le PC Gaming Show, le Future Games Show, Guerilla Collective et Black Voices in Gaming. L'organisateur du salon, ReedPop (à l'origine de nombreux grands événements mondiaux consacrés aux jeux et aux fans, tels que PAX, EGX et Star Wars Celebration), annoncera le programme des conférences de presse des développeurs et des indépendants dans les semaines à venir.

ReedPop est également fier d'annoncer Paragon comme partenaire streaming officiel de l'E3 2023 après les plus de 50 millions d'impressions obtenues pour le live stream de l'E3 2021. En outre, la plateforme d'expériences événementielles premium MeetToMatch sera le principal partenaire et sponsor de l'E3. Elle pourra ainsi apporter son expertise pour connecter les professionnels et ainsi faciliter la planification de réunions et d'activités pour tous les participants de l'industrie.

"Nous savons que l'attente a été longue, et nous sommes fiers de partager plus de détails sur le programme de l'E3, avec bien d'autres annonces encore à venir", a déclaré Kyle Marsden-Kish, vice-président de ReedPop pour les jeux. "ReedPop est ravi de proposer un E3 remastérisé comme référence culturelle de l'industrie du jeu et de ses fans."

Des sociétés AAA, des chouchous indépendants, ainsi que des entreprises technologiques et matérielles se sont déjà engagés à faire leur retour au L.A Convention Center. La liste complète des exposants sera annoncée avant l'exposition, ce qui permettra aux entreprises participantes de faire leurs propres annonces à l'avance.

Pour faciliter la participation de la presse internationale, ReedPop s'est associé à des agences de relations publiques de premier plan dans le monde entier, notamment Stride PR (Amérique du Nord, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande), Laboratorio Comunicazione (Italie), Marchsreiter Communications (Allemagne, Suisse, Autriche), Best Vision PR (Espagne, Portugal, LATAM), Warning Up (France) et Ryu's Office Inc (Japon, Chine, Corée), afin d'offrir à tous des expériences médiatiques sur mesure.

Pour les demandes de renseignements commerciaux, veuillez envoyer un mail à l'adresse suivante e3reedpop.com. Pour les demandes médias, veuillez envoyer un email à e3warningup.com.