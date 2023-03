Festival des arts numériques immersifs les 18 et 19 mars 2023 au planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie

La Cité des sciences et de l'industrie présente, les 18 et 19 mars 2023, le nouveau festival de son planétarium "Sous dôme". Pour cette première édition, dédiée aux arts numériques immersifs, le planétarium accueillera une sélection créée par l'artiste Jérémy Oury, l'association 36 degrés et Universcience, de créations artistiques géodésiques originales, pensées pour être projetées à 360 degrés.

Présentées sur le dôme du planétarium, ces oeuvres proposeront, tout au long du week-end, une expérience immersive unique et pionnière à la frontière entre l'art, la science et la technologie. Les innovations liées au son, à l'image et à la lumière offrent de nouvelles possibilités créatives et introduisent de nouveaux rapports entre le public et les créations. Chaque création place le spectateur au centre d'un univers virtuel minimaliste qui se joue de sa perception de l'espace. Ainsi, cette première édition du Festival "Sous dôme" invite curieux, amateurs comme initiés à vivre une nouvelle relation à l'art et à redécouvrir le planétarium sous un angle original.

Le programme du week-end

Tout au long du week-end, les visiteurs pourront assister à des projections en continu de créations originales d'artistes numériques sous le dôme du planétarium.

L'alter-Monde de Sandrine Deumier et Myriam Bleau

Ce projet est l'évocation d'un jardin cybernétique. Il tente de développer un imaginaire reflétant une symbiose entre l'être humain et un état de nature retrouve?.

Out of your mind de High Tone et AV Exciters

Ce projet propose au public une nouvelle position d'écoute pour l'univers musical d'High Tone. La musique combinée aux visuels 360° créés par AV Exciters offre aux spectateurs un voyage émotionnel intense.

Etat six inspiré du livre Le sixième sommeil de Bernard Werber, propose un voyage à travers les différents cycles du sommeil.

En plus de ces créations originales, sera présentée Halo, une curation de l'association 36 degrés et de Jérémy Oury, comprenant Brèche de Sébastien Labrunie & Lu Yi, Skylark et Immersive de Arcaan Collective, La Matière des souvenirs de Néon Minuit, Brownian Motion de Benjamin Vedrenne...

En parallèle des projections, des tables rondes auront lieu le samedi pour proposer une réflexion sur les arts numériques et leurs conditions de production.

11h-12h30 - Quelles diffusions pour les arts numériques ?

En présence de :

Lila Gleizes, chargée de mission "Création immersive" au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC),

Paul Bouchard, responsable de la distribution à Diversion cinéma,

Véronique Dubois, responsable du Planétarium de Nantes.

Modération : Cyrielle Tissandier, chargée de diffusion à Assemblée artistique des Diversités numériques (AADN). https://www.aadn.org/

14h-15h30 - Quelle spécificité de la création sous dômes (musique, images...) ?

En présence de :

Anna Bacheva, artiste nouveaux médias,

Antoine Briot, créateur visuel et sonore pour le spectacle vivant et les arts numériques,

Valentin Fayaud et Nicolas Michel, TS/CN Studio

Eric Raynaud, artiste nouveaux médias

19h - Panorama, performance audiovisuelle en 360°

À la recherche d'une synesthésie informatique, TS/CN questionne l'autonomie d'une oeuvre numérique en redéfinissant la place de l'ordinateur au coeur du système de production.

Enfin, le dimanche aura lieu une présentation de l'atelier organisé durant le weekend avec une classe de l'Ecole Estienne (section numérique / Motion Design).

En partenariat avec Jérémy Oury et l'association 36 degrés

Jérémy Oury est un artiste qui combine la création musicale et visuelle pour réaliser des mappings singuliers ou des installations numériques immersives. Il axe son travail artistique sur une recherche autour des illusions issues des distorsions géométriques, ainsi que sur la synesthésie entre le son et la vidéo. Ses oeuvres ont été récompensées dans divers festivals internationaux de mapping vidéo (Fimg 2015, Luz y Vanguardias 2017, Skopje 2019) et de fulldome (Macon 2019, Hiff 2019, Fulldome festival Jena 2018). En partenariat avec l'Institut français, il a animé des conférences et des workshops pour partager ses connaissances avec d'autres professionnels et des amateurs, notamment sur les outils pour la création immersive pour dôme. À ce jour, Il a créé quatre oeuvres "court métrage" au format fulldome dont trois ont déjà été récompensées.

36 degrés est une association née de l'envie de faire vivre des expériences artistiques numériques et humaines en expérimentant des formats singuliers. C'est un projet hybride qui unit les arts numériques et nouveaux médias avec les musiques électroniques dans des atmosphères nouvelles et multiples. L'association 36 degrés promeut l'art numérique et ses créateurs en créant une connexion entre le public, les oeuvres et les artistes lors d'expositions hors cadres. Enfin, elle partage et diffuse les créations et les artistes numériques et nouveaux médias, par une curation digitale comme physique, sur ses réseaux comme lors d'exposition qu'elle produit.

Informations pratiques

Cité des sciences et de l'industrie

30, avenue Corentin-Carou -75019 Paris

Porte de la Villette 3b

Horaires (hors contexte sanitaire)

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h,

et jusqu'à 19h le dimanche.

Tarifs

12 €, TR : 9 € (+ de 65 ans, enseignants, - de 25 ans, familles nombreuses et étudiants). Le billet inclut l'Argonaute.

Gratuit pour les - de 2 ans, les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires des minimas sociaux, les personnes handicapées et leur accompagnateur.

