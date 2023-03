Les studios de la Région Centre-Val de Loire récompensent les créateurs de jeux amateurs Game Jam du 31 mars au 2 avril 2023 à Tours

Avec 4 sorties en 6 mois, le jeu vidéo de la Région Centre-Val de Loire a été particulièrement dynamique cette année ! Alors, pour la 8e édition de leur Game Jam annuelle (48 h pour créer un jeu ! ), les bénévoles de Hitbox Makers ont proposé aux studios locaux d'aller à la rencontre des créateurs amateurs. Et ils ont accepté !

Comme tous les printemps depuis 8 ans, Hitbox Makers va réunir une cinquantaine de créateurs et créatrices amateurs, étudiants et professionnels pour créer des jeux. Ce sera du 31 mars au 2 avril à l'école Brassart de Tours, et surtout, ce seront 48 heures intenses d'imagination, de codage, de création graphique et de composition sonore !

Mais cette année est un peu exceptionnelle, car avec 4 sorties de jeux vidéos en 6 mois, le secteur vidéoludique en Région Centre-Val de Loire est en pleine ébullition :

"Runner Party", par Creart Studio

"The Pioneers : Surviving desolation", par Supercube

"Shadow of the guild", par Guild studio

"Meurtre chez les Borgia", par Le Salon des énigmes

Ceci n'étant que la partie émergée de l'iceberg ! En témoigne la création de Pixel Players ; le cluster sur le divertissement digital...

Alors pour cette édition, l'équipe de Hitbox Makers a souhaité faire vivre cette ébullition à ses participants en proposant aux studios de venir tester les jeux créés pendant la Jam. Et les studios ont répondu présents ! Peut-être l'occasion pour les participants de recevoir de bons conseils, et pour les professionnels de se laisser surprendre ?

Et comme la Game Jam est ouverte à tous les niveaux, des débutants ou plus expérimentés, une série d'ateliers d'initiation et de perfectionnement, ainsi que des rencontres avec les studios, seront organisées à Pixel Players dans les semaines précédant la Jam. Le dimanche 2 avril à partir de 19 h, le public sera également invité à venir tester les jeux ! Pleins de moments pour découvrir ce secteur qui fait rêver, mettre le pied à l'étrier et se laisser émerveiller dans la bonne humeur. Et qui sait, peut-être de découvrir (voire de devenir) un des futurs succès planétaires.