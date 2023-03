Plug In Digital poursuit sa croissance avec l'acquisition du studio de développement Celsius Online

L'expert français de la distribution et de l'édition de jeux vidéo Plug In Digital fortement implanté dans le jeu premium sur pc, console et mobile, accélère son développement avec le rapprochement avec Celsius Online, spécialiste du jeu free-to-play.

Le distributeur et éditeur de jeux vidéo français Plug In Digital annonce officiellement l'acquisition du studio de développement Celsius Online. Depuis une levée de fonds et l'entrée de Bridgepoint Development à son capital fin 2021, Plug In Digital poursuit sa croissance et déploie une stratégie d'acquisitions externes pour toucher de nouveaux marchés et renforcer ses positions. L'intégration de Celsius Online est la première opération majeure dans le développement d'un nouveau groupe et son fondateur en devient un actionnaire de référence.

Deux savoir-faire complémentaires

En 11 ans, Plug In Digital s'est fait une place et un nom bien connu dans l'industrie du jeu vidéo en France comme à l'international. Fondée en 2012 par Francis Ingrand, la société s'est d'abord spécialisée dans la distribution et le développement commercial au service des éditeurs et des studios de jeux vidéo indépendants. Elle a ensuite pris position dans l'édition en lançant deux labels : Dear Villagers (The Forgotten City, Le Donjon de Naheulbeuk, Foretales) et PID Games (Alba : a wildlife adventure, Paper Beast, Skabma - Snowfall). Forte d'une croissance annuelle moyenne de 52%, l'entreprise accompagne aujourd'hui commercialement plus de 400 acteurs de l'industrie et dispose d'un catalogue de plus de 150 titres en édition, toutes plateformes confondues.

La rencontre de deux acteurs majeurs

Lévan Sardjevéladzé a été séduit par le positionnement de Plug In Digital :

Les personnes avec qui je travaille chaque jour, à Celsius Online, me font souvent part de deux exigences : une exigence de sécurité, et une exigence d'ambition.

L'idée de créer un groupe avec Plug In Digital m'a donc d'emblée paru excellente : d'une part, elle préserve et renforce l'indépendance créatrice et éditoriale de Celsius Online, et d'autre part elle donne au studio les moyens d'ambitions nouvelles.

J'ai hâte de travailler avec Francis sur les grands projets ambitieux qui vont lier nos deux structures dans ce groupe nouveau."

Un sentiment partagé par Francis Ingrand, fondateur et CEO de Plug In Digital :

Je connais Lévan depuis plus de huit ans et en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours eu une grande estime pour ce qu'il a accompli dans le milieu du jeu vidéo.

Je pense que les synergies entre nos deux sociétés sont plus qu'évidentes et que ce sera une très belle coopération, très enrichissante pour nous mais surtout pour nos équipes. Au-delà des ambitions de croissance de Plug In Digital, c'est un réel plaisir humain de compter Celsius parmi nous à partir d'aujourd'hui."

Deux succès liés

Cette opération intervient sur un marché mondial du jeu vidéo qui bat des records en termes de chiffre d'affaires et qui est plus que jamais la première industrie culturelle et créative dans le monde, pesant près de 200 milliards de dollars en 2022 (source Statista).

C'est également une industrie qui est régulièrement marquée par des opérations et des acquisitions nombreuses et souvent ambitieuses. Dans ce domaine également, le nouveau groupe souhaite jouer une partition originale, ne pas se lancer dans une course à la quantité mais au contraire procéder à des opérations ciblées pour créer un collectif fort et cohérent, présent sur tous les marchés du jeu vidéo partout dans le monde.

Ensemble, Plug In Digital et Celsius Online représenteront bientôt plus de 120 collaborateurs et une offre forte de jeux sur PC, Console et Mobile, autant en distribution qu'en édition, autant premium que Free-to-play.