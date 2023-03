Deuxième édition du Festival Hauts-de-Seine Digital Games Les 21 et 22 avril 2023 à Paris Expo - Porte de Versailles

Après le succès de la première édition organisée en 2022 avec près de 6000 visiteurs, le Festival Hauts-de-Seine Digital Games revient et donne rendez-vous à la jeunesse Alto-séquanaise et francilienne les 21 et 22 avril prochains à Paris Expo Porte de Versailles.

Organisé dans le cadre de la politique jeunesse du Département des Hauts-de-Seine, cet événement valorise les usages pédagogiques des jeux vidéo, du numérique et des arts graphiques (Manga) et met relation les jeunes avec les différentes écoles, entreprises et métiers du secteur. Ce festival propose également près de 150 postes de jeux mettant en relief l'actualité vidéoludique et l'esport avec nombre de tournois et showmatch !

Il s'agit d'un événement unique en France qui mêle jeux vidéo et pédagogie autour du numérique avec des ateliers participatifs pour faire découvrir au public tous les aspects de ce secteur en constante évolution.

Avec une journée dédiée aux scolaires (primaires - collèges - lycées - étudiants) ainsi qu'aux services municipaux et autres services de l'enfance, l'événement ouvrira ses portes à l'ensemble du grand public souhaitant profiter du festival, des invités, du Cosplay ou encore s'informer et participer à de nombreux ateliers interactifs (Codage, manga, VR, IA, Drones, Robotique, Job/School Dating...).

Pour cette 2ème édition, le festival étend ses domaines d'expertises autour de l'éducation, la pédagogie et la formation :

Présence de 60 acteurs dans les domaines du jeu vidéo, de l'image, des arts graphiques et du numérique : Ecoles supérieures, entreprises, et centres de formations ;

70 ateliers interactifs autour de l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les drones, la robotique, le codage, les médias, etc...

Deux journées de Job Dating afin de réunir les entreprises du secteur et demandeurs de stages et emplois de la région Ile-de-France ;

Un espace Pédagogique mettant en relief les jeux vidéo éducatifs et sportifs pouvant être utilisés en milieu scolaire ou extra-scolaire ;

Un espace Sensibilisation avec la présence d'acteurs tels que la Cnil, l'Arcom, le Défenseur des Droits, E-enfance, PédagoJeux ou encore la DILCRAH.

Le vendredi, finales des concours Digital Games et Rob'Hauts-de-Seine organisés sur l'année scolaire par le Département et ses partenaires académiques.

Les animations

Plus de 150 postes jouables autour de l'actualité du jeu vidéo !

25 bornes de Rétrogaming avec l'association NemcoShow ;

14 tournois organisés sur les deux jours sur des jeux tels que Super Smash Bros. Ultimate, Fifa, Just Dance, League of Legends, Rocket League ou Gran Turismo 7 ;

Présence d'invités prestigieux !

Un concours national de Cosplay ;

Des simulateurs immersifs pour jouer dans les meilleures conditions possibles !

Informations pratiques

Festival Hauts-de-Seine Digital Games

Le 21 avril : journée dédiée aux scolaires

Le 22 avril : journée grand public

Paris Expo - Porte de Versailles Hall 5.1

Entrée gratuite sur inscription sur https://digital-games.hauts-de-seine.fr