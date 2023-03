France Esports annonce la création de deux antennes régionales Les antennes régionales "Île-de-France" et "Sud" auront pour mission de promouvoir et développer l'esport dans leurs régions respectives

Le vendredi 10 mars 2023, France Esports a tenu son assemblée générale annuelle à l'ESpot Paris. Au cours de celle-ci, l'association a fait le bilan de ses actions en 2022 et a annoncé la création de deux antennes régionales, à savoir l'antenne régionale Île-de-France et l'antenne régionale Sud.

France Esports, l'association nationale chargée de promouvoir l'esport en France, a présenté un rapport exhaustif de ses activités en 2022. Parmi les points forts abordés lors de cette Assemblée Générale, la création de deux antennes régionales a été particulièrement mise en avant. Désiré Koussawo, Président de France Esports, exprime "sa satisfaction sur la dynamique tant interne qu'externe constatée pendant cette première année de mandature, et la vraie reconnaissance institutionnelle aujourd'hui incontestable de l'association."

Ces antennes régionales seront animées, respectivement, par des délégués territoriaux, Rémy Chanson (ArmaTeam) et Pierre Chatelain (Centurio), deux acteurs reconnus du secteur de l'esport.

Ils auront pour mission de promouvoir et développer l'esport dans leurs régions respectives, en collaboration étroite avec les clubs, les associations, les établissements scolaires et les entreprises pour offrir des opportunités de formation, de compétition et de divertissement aux joueurs et passionnés de jeux vidéo.

Les objectifs sont d'identifier tous les acteurs de l'Esport franciliens afin de se rassembler et d'échanger au sein de l'Antenne Régionale pour aider et promouvoir un esport responsable. Il nous tient également à coeur d'animer le réseau par des événements BtoB et des mises en relation avec les collectivités franciliennes."

a déclaré Rémy Chanson, Délégué Territorial de France Esports Île-de-France

Nos 11 membres fondateurs représentent les 4 collèges de France Esports qui porteront chacun des sujets qui leur sont chers. Notre volonté commune est d'oeuvrer ensemble pour favoriser le développement d'un esport ouvert, sain et durable sur notre territoire et profitable à tous les acteurs. Nous avons hâte d'avancer sur ce projet."

a affirmé Pierre Chatelain, Délégué Territorial de France Esports Sud

La création de ces deux antennes régionales est une étape importante pour France Esports dans sa mission de développer et de promouvoir l'esport en France. Elle permettra de renforcer la présence de l'association à travers le pays et de mieux répondre aux besoins des joueurs et des passionnés de jeux vidéo dans les différentes régions de France.

France Esports tient à remercier tous les membres de l'association pour leur participation à l'Assemblée Générale, ainsi que les joueurs, les clubs, les associations, les établissements scolaires, les collectivités, les institutions et les entreprises qui soutiennent l'esport en France. L'association se réjouit de travailler en collaboration avec tous ces acteurs pour promouvoir et développer l'esport.

Ensemble, on est plus fort !"

a déclaré Désiré Koussawo, Président de France Esports.