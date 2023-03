De l'équité dans les parcours d'études jeux vidéo : soutenez la Bourse JV (financement participatif) Le programme de soutien financier aux étudiant-es en création de jeux vidéo fête ses trois ans avec une nouvelle campagne et une game jam en mai 2023

Comme chaque année depuis son instauration en 2020, nous faisons appel à vous.

La Bourse Jeux Vidéo - ou Bourse JV - est une bourse d'études dédiée aux jeunes issus de la diversité qui veulent se lancer dans des études supérieures. Depuis, elle a permis a 21 jeunes d'avoir leurs études supérieures 100% financées ainsi que du mentorat procuré par un réseau d'une cinquantaine de pros du secteur vidéoluludique, cela jusqu'à leur intégration professionnelle. Or, ce programme a besoin de fonds financiers afin de le pérenniser dans le temps : la troisième campagne est donc lancée dans ce but.

Photo : Chloé, Kenza, Osvaldo, Kristian, Théo et Sethy O'Brian et Mickaël Newton de la Bourse JV, chez Dotemu fin 2022.

(donne droit à déduction fiscale de 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises) vous pouvez aussi procéder par virement direct en téléchargeant notre RIB doublé d'un mail à notre attention pour que nous vous préparions un reçu fiscal.

Mais à quoi servent ces finances ?

Même s'il existe une poignée de parcours dans le secteur public, ce sont les écoles privées qui sont les plus souvent reconnues par les entreprises du secteur. Le constat est alors éloquent : une année en école de jeux vidéo coûte en moyenne 7 500€. C'est une somme énorme pour des étudiant-es issu-es de milieu populaire. A cela s'ajoute les frais de déplacement, de nourriture, de logement. On estime alors que l'année revient à 12 000€ en moyenne. Faites le calcul : nous gérons plus de 20 étudiants et si on prend en compte les frais de déplacement, d'organisation d'événements (comme la BJV Game Jam), avec la prise en charge de nouveaux jeunes à la rentrée prochaine, c'est plus de 350 000€ qui sont nécessaires à l'organisation pour l'année scolaire 2023-2024.

En ce printemps 2023 en plus du financement participatif, nous sommes en plein "matching" des étudiant-es de la promotion 2022-23 quant au mentorat. On a aussi ouvert les candidatures à la Bourse JV pour la rentrée prochaine. Pour que vous vous rendiez compte, il faut savoir que chaque année, ce sont plus de 250 jeunes qui postulent à la Bourse JV : le potentiel de ce programme est énorme et son envergure dépend de vous. La sélection des Boursier-es de la nouvelle promotion se fera d'ici l'été 2023 et un nouveau bilan annuel sera partagé dans la période également.

Aujourd'hui, le réseau d'entraide qui a été mis en place sur le Discord de Loisirs Numériques accueille une cinquantaine de jeunes qui avaient postulé au programme ces trois dernières années, en plus des boursier-es soutenus financièrement. Ceux-là ont accès à des conseils des pros du réseau ainsi que des talks ponctuels sur un espace qui dispose également d'une section emploi et stage ouvert à toutes et à tous. C'est pour tous ces besoins qu'un Fonds de Dotation, d'intérêt général - le Fonds de Dotation LN - a été mis en place pour avoir la possibilité de déduire environ 1/3 du don de votre feuille d'impôts. Le programme avance, grâce vous !

Nos soutiens

Depuis 2022, nous avons été accompagnés par : Anjuva Interactive, Asmodée Digital, Capital Games, le CNC, Dontnod, Fireplace Games, Horizon Jeux Vidéo, Isart Digital, Lightbulb Crew, Microids, MonkeyMoon Studios, Nacon France, Oh BiBi, le SNJV, Sloclap, Spiders, Swing Swing Submarine, et plusieurs donateur-rices particuliers que l'on remercie énormément.

On est aussi reconnaissant-es à Dontnod, Dotemu, Sloclap et Ubisoft Paris pour leurs dons matériel, de temps et les rencontres que nous avons faites au sein de vos locaux en décembre 2022, cela a ravi nos pour certains étudiant-es de la Bourse JV.

Photo : Six étudiant-es de la Bourse JV en discussion avec Idrissa Diagne chez Dontnod Paris (décembre 2022)

La BJV Game Jam revient au printemps !

Une game jam, c'est un exercice de création de jeux vidéo qui se tient généralement durant tout un week-end. La nôtre regroupe des pros du secteur JV et des étudiant-es, dont nos boursier-es. Le thème est décidé à l'avance et les équipes se constituent 30 jours avant l'événement. La prochaine édition de la BJV Game Jam se déroulera le week-end du 19 mai 2023. Les modalités d'inscription seront partagées d'ici la fin du mois 2023 sur le site www.boursejv.com">www.boursejv.com.