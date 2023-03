La Gamers Assembly revient pour sa 23e édition du 8 au 10 avril 2023 à Poitiers

La Gamers Assembly, le 1er événement esport français se tiendra comme à son habitude le week-end de Pâques les 8, 9 et 10 avril 2023 au sein du Parc des Expositions de Poitiers ! Il accueillera, cette année encore, plus de 20 tournois et près de 2000 joueurs pro et amateurs.

Cette édition, placée sous le signe du jeu, promet encore bien des surprises aux 20 000 visiteurs attendus. Au programme notamment, des compétitions officielles Riot Games, un espace visiteur repensé, des exposants, des animations inédites qui promettent d'étonner.

La Gamers Assembly : une LAN incontournable qui continue de séduire

Côté compétition, cette année les participants pourront découvrir et redécouvrir leurs tournois favoris sur des jeux tels que League of Legends, Valorant et TeamFight Tactics.

Pour les amateurs de sport seront également présents les tournois FIFA23 ainsi que les jeux de combat versus. Deux tournois inédits sont également de la partie avec osu ! et osu ! mania 4K. Ouverts à tous ceux qui savent cliquer plus vite que leur ombre. La liste complète des tournois présents est à retrouver sur le site de l'événement.

La Gamers Assembly c'est également, un week-end convivial, entre compétition et communauté avec ses nombreux "Joueurs Libres". Ils s'attachent à créer une expérience exceptionnelle et unique, ouverte à tous, depuis 2018. Chaque année, ils regroupent plusieurs centaines de participants venus de toute la France et continuent d'attirer toujours plus de passionnés.

Un événement pour tous les réunir

Être un joueur ce n'est pas qu'une question d'âge et les meilleurs seniors de la Région Nouvelle Aquitaine sont bien décidés à le prouver. Ils reviennent sur la grande scène pour s'affronter à l'occasion de la compétition "Trophée des Seniors : Silver Geek".

La GA fait également peau neuve cette année. Pour faire honneur au lieu qui l'accueille depuis 2014, l'espace famille de la Gamers Assembly devient les Arènes du Jeu en référence aux arènes du parc des expositions. Un espace visiteur repensé pour que chacun puisse vivre un moment unique en plongeant directement au coeur du jeu grâce à 3 jours d'animations de rétro-gaming, de réalité augmentée, de conférences et d'ateliers inédits !

Par ailleurs, l'événement monte encore d'un cran en accueillant une étape officielle d'un nouveau concours de cosplay européen : Tournament of Champion. Cette étape est organisée par Try Hard Workshop, La Ligue des Cosplayeurs Extraordinaires et FuturoLAN. C'est la seule étape de cette compétition qui se déroule en France. Elle permettra au gagnant de participer à la grande finale qui se tiendra à Vienne en Autriche.

Autres expériences, mais pas des moindres, au détour du Village exposants, rendez-vous sur les stands d'Agon by AOC pour profiter de ses animations ou encore pour découvrir les derniers produits et innovations. D'autres professionnels et acteurs du secteur seront présents comme Need For Seat.

Poitiers, là où l'esport rencontre le partage

Un projet associatif de grande envergure.

Née en 2000 du rêve commun de quelques passionnés de compétition de jeux vidéo, FuturoLAN continue de porter l'événement de la Gamers Assembly et ses éditions soeurs sur le territoire poitevin. Aujourd'hui, c'est grâce à l'engagement de pas moins de 450 hommes et femmes venus de tous horizons que le projet Gamers Assembly continue d'exister et de faire parler de lui.

Grand Poitiers, capitale française de l'esport.

Depuis sa création, la Gamers Assembly a lieu grâce à son partenaire le plus fidèle et le plus important : Grand Poitiers Communauté Urbaine.

Pionnière à plus d'un titre sur l'esport en France, la Communauté Urbaine de Grand Poitiers est un partenaire fidèle de la Gamers Assembly, un rendez-vous international incontournable pour les joueuses et les joueurs, amateurs comme professionnels, mais aussi pour les familles et toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir ce secteur qui se structure d'année en année. Et pour cette nouvelle édition au Parc des expositions, l'équipe de FuturoLAN nous réserve encore de grands moments dans un esprit festif et convivial. Grand Poitiers remercie l'ensemble des équipes et les nombreux bénévoles mobilisés sur cet événement structurant qui fait rayonner notre territoire à une échelle mondiale et pour tout le travail réalisé au cours de l'année. Car à Grand Poitiers, l'esport et la Gamers Assembly, c'est toute l'année, avec des animations au début de l'été et au moment d'Halloween dans les communes. Excellente Gamers Assembly à toutes et à tous !",

déclare Florence Jardin, présidente de Grand Poitiers.