Netflix lancera 40 nouveaux jeux vidéo sur mobiles et tablettes en 2023 Par Leanne Loombe - Vice-présidente des jeux externes de Netflix

Il y a un peu plus d'un an, nous lancions des jeux sur Netflix afin d'offrir encore plus de divertissement à nos abonnés. Nous avons depuis sorti 55 jeux qui seront rejoints par environ 40 titres supplémentaires cette année. Par ailleurs, 70 nouveaux jeux sont en cours de création avec nos partenaires et viennent s'ajouter aux 16 titres actuellement développés par nos studios maison. Convaincus que chacun peut apprécier les jeux s'il découvre celui (ou ceux ! ) qui lui convient, notre objectif est de développer une large gamme de jeux dans tous les genres et formats.

Cette année, nous allons étoffer notre catalogue à raison de plusieurs jeux chaque mois. Nous travaillons avec les plus grands studios au monde pour continuer à offrir à nos abonnés des petits bijoux indépendants, des succès primés, des RPG, des aventures interactives, des jeux de réflexion et bien d'autres genres encore.

Nous nous réjouissons face à cette opportunité extraordinaire qui nous est offerte d'étendre l'univers des films et séries Netflix à travers les jeux. L'un de nos titres les plus appréciés à ce jour est Séduction haute tension : L'amour en jeu, qui s'inspire de notre série de téléréalité non scénarisée à succès Séduction haute tension. Les fans se sont rués sur le jeu dès sa sortie concomitante avec celle de la quatrième saison de la série, et ne manquent aucun des épisodes hebdomadaires intégrés au jeu. Nous sommes heureux de retrouver Nanobit avec qui nous avons collaboré pour la sortie d'un nouveau jeu Séduction haute tension au cours de l'année.

En janvier, nous avons proposé à nos abonnés Soldats inconnus : Frères d'armes, le premier de trois jeux exclusifs signés Ubisoft. Le prochain jeu Ubisoft, dont la sortie est prévue le 18 avril sur Netflix, s'intitule Mighty Quest : Rogue Palace. Il s'agit d'un jeu roguelite qui se déroule dans l'univers déjanté de The Mighty Quest for Epic Loot, dont certains fans se souviennent peut-être. Remis au goût du jour, amélioré, doté d'une histoire plus complexe et d'un gameplay survolté, c'est un titre facile à appréhender et rejouable à l'infini.

L'année prochaine, la magnifique et géniale franchise signée ustwo, Monument Valley, arrivera sur Netflix. Monument Valley 1 sera suivi de Monument Valley 2 et d'autres volets ultérieurement. Nous avons hâte de faire découvrir à nos abonnés sur Netflix ces histoires primées émouvantes, hallucinantes et visuellement époustouflantes.

Je suis également ravie d'annoncer que nous travaillons avec Super Evil Megacorp (Vainglory, Catalyst Black) sur un jeu exclusif inspiré d'un titre Netflix qui sortira bientôt. Nous vous en dirons plus au cours de l'année...

Les nouveaux jeux déjà disponibles sur Netflix ou qui sortiront en mars

Highwater (déjà disponible)

C'est la fin du monde et l'élite quitte la Terre pour Mars. Explorez un monde inondé et rencontrez des alliés. Parviendrez-vous à vous échapper ? Suite à une catastrophe climatique, la région submergée de Hightower est devenue une zone sûre entre deux territoires : la zone de guerre, une terre désertique dévastée, et Alphaville, une ville fortifiée entourée de murs derrière lesquels les super-riches se sont réfugiés. On raconte même qu'ils ont l'intention de fuir vers Mars. Incarnez un simple survivant et traversez un monde sous-marin en bateau : faites-vous des amis, combattez des insurgés, volez des vivres pour survivre et découvrez si les rumeurs sont avérées. Parviendrez-vous à monter à bord de la fusée dans cette aventure narrative à l'atmosphère envoûtante ? Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.

Terra Nil (disponible le 28 mars)

Dans ce tranquille city builder inversé, transformez un monde sans vie en un écosystème prospère et dynamique. Plantez des forêts, nettoyez les sols et les océans pollués pour changer un écosystème ravagé en un paradis écologique. Faites sortir de terre des prairies fertiles et créez l'habitat idéal pour toutes sortes d'animaux. Pensez ensuite à recycler vos bâtiments, et effacez toute trace de votre passage. La génération procédurale des paysages, une expérience de jeu unique à chaque partie de Terra Nil. Etablissez une stratégie de construction adaptée au terrain accidenté, aléatoire et imprévisible, avec ses rivières sinueuses, ses montagnes, ses plaines et ses océans. Vivez une expérience pleine de sérénité : des environnements luxuriants peints à la main, une musique relaxante et une ambiance sonore immersive permettent une expérience de jeu apaisante et méditative. Lorsque vous avez terminé, utilisez le mode Appréciation pour contempler la beauté naturelle de l'écosystème que vous avez restauré. Exclusivement disponible sur Netflix pour appareils mobiles.