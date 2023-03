Les métiers du jeu vidéo en 2023 : Programmeur jeux vidéo La programmation peut " peser " près de la moitié de la force de travail mobilisée pour le développement d'un jeu

La programmation informatique est consubstantielle au jeu vidéo. Car si le jeu vidéo est un loisir, une culture et une industrie, c'est aussi une branche de l'informatique. Si savoir comment un logiciel fonctionne ne vous intéresse pas, programmeur de jeux vidéo n'est pas un débouché professionnel pour vous ! En revanche, si les lignes de code ne vous font pas peur et que le jeu vidéo est votre passion, une belle carrière peut s'offrir à vous.

Son rôle : être partout

On appelle souvent les programmeurs de jeu vidéo des développeurs. Dans les faits, ce sont aujourd'hui des ingénieurs. Leur travail consiste, très grossièrement, à fabriquer des outils informatiques qui seront au service des autres métiers. Ils se basent souvent sur des moteurs de développement existants (Unreal, Unity, Godot, Amazon Lumberyard…) dont ils vont exploiter les caractéristiques et qualités pour créer des programmes optimisés pour le jeu en développement, selon les spécificités du studio. Plus le programme sera abouti, plus les designers seront libres dans leur travail créatif.

L'informatique étant partout dans la création d'un jeu vidéo, le programmeur est lui aussi partout. Ou plutôt les programmeurs. Car, dès qu'un jeu affiche une certaine ambition, l'équipe de programmation rassemble des talents différents, car très spécialisés. La programmation peut " peser " près de la moitié de la force de travail mobilisée pour le développement d'un jeu. Ainsi, certains programmeurs vont se spécialiser dans les problématiques (très complexes) du jeu en réseau - quand il s'agit de faire que la même chose s'affiche au même moment sur différents terminaux répondant à des protocoles différents -, d'autres dans la programmation de l'IA (intelligence artificielle), d'autres encore dans l'UI (l'interface utilisateur), etc. Graphisme, son, jouabilité… Tout ce qui fait les qualités techniques d'un jeu a pour base le travail d'une équipe de programmeurs.

Informations métier

Niveau d'études : bac +3 - bac +5

Salaire mensuel brut : 2 500 - 4 200 €

De la préproduction au debuggage

Le programmeur est mobilisable tout au long du pipeline de production. En préproduction, il donne son avis sur ce qui est faisable ou non selon les budgets et les équipes. En phase de développement, il répond aux besoins des équipes créatives en trouvant des solutions techniques, et en postproduction, il est amené à " débugger " le jeu avec les testeurs.

Pour les passionnés d'informatique et de jeu vidéo, ce métier est un challenge formidable au quotidien. D'autant plus - et ce n'est pas le moindre des intérêts - qu'en trouvant certaines solutions, il permet aux artistes d'amener le jeu à un niveau qui n'était pas envisagé. Il est donc partie prenante du processus créatif plus qu'on ne l'imagine.

Qualités requises

Très fort intérêt pour l'informatique

Bonnes connaissances mathématiques

Rigueur

Sens de l'analyse

Acquis de fin d'études

Connaissance de toute la chaîne de production d'un jeu vidéo

Connaissance des logiciels de création

Maîtrise des langages de programmation

Maîtrise de l'architecture des moteurs de jeu

Fortes notions d'IA, d'effets spéciaux, de programmation web…

Interview de Thomas Nicolet

Il dirige le programme de jeux vidéo à l'IIM Léonard de Vinci. Il a travaillé pour le développeur Bulkipix. Titulaire d'un master en marketing et communication, il a également… fait le tour du monde à vélo !

En quoi consiste la programmation en 2022 ? Les mathématiques sont-elles encore centrales dans le travail quotidien ?

Faire de la programmation de jeux vidéo en 2022 consiste en un savant mélange entre une expertise technique, un sens de la logique, une capacité à s'adapter, de la débrouillardise et une bonne connaissance des autres corps de métier. Il faut aussi avoir une bonne capacité à apprendre, car les outils et les techniques évoluent sans cesse. En parallèle, le jeu vidéo est un médium qui se développe de manière très itérative et qui est très visuel. De ce fait, il est très important d'avoir un sens aigu de l'efficacité dans sa manière de coder, afin d'arriver vite à un résultat tangible. L'importance des mathématiques est là, mais elle dépend vraiment de la typologie de jeux que l'on va faire et de la complexité de ce que l'on va programmer.

Quel est le parcours idéal pour s'épanouir comme programmeur de jeu vidéo ? Peut-on se passer de connaissance en design, en art, ou en storytelling, c'est-à-dire d'une formation généraliste sur le jeu vidéo ?

L'idéal est de faire une formation spécialisée en programmation pour les jeux vidéo. Etant donné que c'est de la programmation orientée objet avec des contraintes techniques artistiques très spécifiques au jeu vidéo, c'est un vrai plus pour un junior de venir d'une formation spécialisée. On peut se passer de connaissances en design, en art ou en storytelling, car on demandera principalement à un programmeur de programmer. Cependant, le programmeur et les tâches qu'il réalise sont intrinsèquement liés au travail des game designers, des graphistes, des sound designers… De ce fait, avoir des connaissances, même sommaires, sur ces domaines est un vrai plus afin de mieux communiquer avec les autres corps de métier.

Un programmeur saura-t-il travailler avec tous les moteurs de jeu existants ?

Un programmeur gameplay n'est pas obligé de maîtriser tous les moteurs de jeu existants. Cependant, c'est un vrai plus d'en connaître plusieurs. Les deux principaux sont Unity, qui utilise le langage C#, et Unreal Engine, qui utilise du C++. En général, un programmeur a une dominante sur l'un des deux, car la complexité des moteurs pousse souvent à se spécialiser. Il existe aussi beaucoup de moteurs " maison " qui sont développés notamment au sein des studios faisant des AAA, c'est-à-dire des blockbusters. Ces moteurs utilisent principalement le langage C++ et sont développés par des profils type ingénieurs, qui ne se concentrent que sur ces moteurs, sans toucher au gameplay du jeu directement.

À quel moment intervient-il dans le pipeline de production ?

Le programmeur intervient très tôt dans la production d'un jeu. Dès la phase de conception, il est sollicité pour réaliser un prototype et commencer à visualiser le concept du jeu. Il intervient ensuite lors de la phase de préproduction pour développer une version beaucoup plus avancée de ce concept. Lors de la phase de production, il va pleinement participer à la réalisation du jeu tel qu'il a été déterminé dans la phase de préproduction. Enfin, il est sollicité lors de la phase du lancement du jeu et même après, car il y a souvent des bugs à corriger ou de nouveaux contenus à ajouter.

Le "Game as a Service" et le développement du cloud ont-ils changé la donne ?

Le Game as a Service a beaucoup changé la donne dans le milieu du jeu vidéo. Et les plus grandes transformations sont encore à venir, car tous les gros acteurs n'ont pas encore complètement migré vers ce nouveau modèle. Pour le programmeur, ce que ça change, c'est qu'il va rester sur le développement du jeu parfois longtemps après sa sortie, car on continue à solliciter les équipes de développement pour faire vivre le jeu. Il va donc ajouter du contenu en fonction de ce que la communauté des joueurs demande ou de ce qui a été planifié par la direction de production et les services marketing.

Ce métier est-il compatible avec le télétravail ?

Oui, c'est un métier qui est complètement compatible avec le télétravail. On est principalement sur son ordinateur et sur les moteurs de jeu, en train de coder des fonctionnalités. La majorité des studios proposent actuellement de faire du télétravail et, globalement, l'industrie du jeu vidéo s'est très bien adaptée à ces nouvelles méthodologies de production. Cependant, le jeu vidéo est un médium très créatif et très collectif. De ce fait, la communication entre les différents corps de métier est primordiale afin de créer des jeux novateurs. Certains studios souhaitent donc qu'il y ait encore une bonne partie de présentiel dans le développement de leurs jeux, car ils estiment que c'est essentiel.

Quel jeu vous a donné envie de vous orienter vers ce métier ?

Earthworm Jim, le seul, l'unique. Groovy !