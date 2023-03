Rapport 2023 sur le marché mondial et l'industrie gaming PC & Console

Le premier rapport de Newzoo sur les jeux pour PC et consoles est enfin disponible ! Téléchargez gratuitement le rapport pour une analyse complète des jeux, des joueurs et des tendances du marché qui façonnent l'industrie des jeux vidéo et comment en tirer parti.

Le rapport contient des données détaillées sur l'engagement et les revenus par titres, des prévisions de marché et des informations sur la façon dont les joueurs jouent et dépensent sur les plates-formes PC et consoles.

Faits marquants du rapport 2023 sur les jeux pour PC et consoles

2022 a été une année tumultueuse pour le marché des jeux pour PC et consoles. Voici quelques-unes des tendances et des événements majeurs qui ont marqué l'année dernière et qui façonneront l'année 2023 et les suivantes.

Part de marché et performance des PC et des consoles : Les revenus des PC et des consoles ont atteint 92,3 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de -2,2 % d'une année sur l'autre. Le marché est peut-être en train de se calmer après la pandémie, mais les performances globales dépassent encore nos prévisions précédentes. Il existe encore de nombreuses opportunités pour atteindre plus d'un milliard de joueurs sur PC et 611 millions de joueurs sur consoles.

Données sur le temps de jeu : Le temps de jeu moyen a chuté de 23 % sur Steam, Xbox et PlayStation entre 2021 et 2022. Nous considérons qu'il s'agit d'une mesure corrective alors que le marché se stabilise à un niveau d'activité pré-pandémique.

Tendances en matière de développement et de sortie de jeux : En raison de la pandémie, de nombreuses entreprises ont retardé la sortie de leurs principaux titres de 2022 à au moins 2023. Ces retards ont eu un impact significatif sur le temps de jeu et les dépenses, bien que le calendrier des sorties de 2023 soit désormais bien rempli, avec notamment des jeux de grande envergure comme The Legend of Zelda : Tears of a Kingdom.

Principales tendances en matière de business models : De plus en plus d'éditeurs AAA et AA font évoluer leurs principales franchises vers des modèles basés sur les services et les abonnements (Game as a service). Dans les années à venir, nous nous attendons à ce que les entreprises optent pour moins de nouvelles sorties et se concentrent sur l'extension de la durée de vie des franchises existantes, en particulier avec le succès de titres comme Fortnite, Minecraft et Roblox.

Les jeux et l'écosystème média environnant : Alors que les remakes et les remasters ont stimulé l'engagement pour les anciens jeux, 2022 a été un point d'inflexion pour les stratégies transmédias. L'adaptation de The Last of Us par HBO a bien sûr été un grand succès et un accélérateur pour les jeux, mais ce n'est pas le seul exemple. Cyberpunk : Edgerunners, l'anime basé sur le titre controversé, a considérablement renforcé la popularité de la franchise.

Analyse détaillée des caractéristiques démographiques et personnelles des joueurs sur PC et consoles : Au cours des six derniers mois, deux joueurs sur trois ont joué sur PC ou console et 72 % des joueurs sur PC et/ou console ont utilisé au moins deux plateformes. Le marché est également devenu plus équitable en 2022, les femmes représentant 40 % de l'ensemble des joueurs sur PC et consoles.

Comment les différents types de joueurs jouent et dépensent : Au cours des six derniers mois, 66 % des joueurs sur PC et/ou console ont dépensé de l'argent pour des jeux vidéo, mais qu'est-ce qui les a motivés à dépenser ? Il existe de nombreuses façons de définir un joueur et différents modèles de segmentation révèlent des comportements et des motivations uniques. Le rapport explique pourquoi les joueurs jouent, quelles sont les caractéristiques qui les attirent le plus, combien ils dépensent pour leurs achats de PC et de consoles, et bien plus encore.

Le marché des PC et des consoles est énorme et évolue rapidement. Il est donc essentiel de disposer d'informations approfondies et opportunes. Lisez le dernier rapport gratuit (en anglais) pour obtenir la vision la plus complète du marché à ce jour.