Spawn : le festival engagé du jeu vidéo expérimental Première édition les 28 et 29 avril 2023 au Cnam-Enjmin à Angoulême

Le Cnam-Enjmin, la grande école publique du jeu vidéo et du numérique, et SO·Games, l'association des professionnel·le·s du jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine, créent Spawn : un événement autour des jeux vidéo expérimentaux, gratuit et ouvert à tous·tes.

Une programmation éclectique qui parle de jeux vidéo autrement

Le festival se déroule le vendredi 28 avril (après-midi professionnel) et le samedi 29 avril (journée grand public) au Cnam-Enjmin. C'est en abordant la thématique des jeux vidéo expérimentaux, que Spawn se démarque du paysage événementiel du gaming français et européen. Cette thématique permet de mettre en lumière les indépendants qui façonnent l'avenir du jeu vidéo français. Spawn est l'événement des jeux originaux, créatifs, sociétaux, culturels et inclusifs. Morgane Falaize, présidente de Women in Games France, nous fait l'honneur de marrainer cette première édition qui porte un socle de valeurs communes à son association.

La programmation (co-construite par des spécialistes du secteur, liste ci-dessous) s'articule autour de tables rondes, d'un espace dédié aux écoles du secteur du jeu vidéo et d'une zone consacrée à l'expérimentation, le tout s'inscrivant dans trois thématiques phares : accessibilité et inclusion, l'avenir du jeu vidéo, jeu vidéo et société.

Le festival du jeux vidéo d'Angoulême s'associe à Spawn pour sa 4e édition

Les deux événements, fondés avec la même volonté de mettre en lumière les créateurs·rices de jeux vidéo indépendants, s'unissent pour montrer ce secteur d'activité sous un angle peu abordé.

Couronné de succès pour la 3e édition de 2022, il a paru naturel à SO· Games et Evénement E-sport France, les deux organismes fondateurs du Festival des Jeux Vidéo d'Angoulême de s'associer à Spawn pour porter ensemble ce message commun.

Les créateurs·rices récompensés·ées avec all4games

Spawn, c'est aussi une remise de prix le samedi 29 au soir, celle du concours all4GAMES, ce dernier a été lancé par le Cnam-Enjmin en septembre dans la continuité du programme d'incubation du même nom. Ce concours vise à soutenir et encourager les projets créatifs engagés qui voient le jour dans l'univers du jeu vidéo français.

Pour cette première édition, le prix décerné sera : le prix Jeunes Talents 2023, présenté par Epic Games et soutenu par Ubisoft Bordeaux et le Pôle Image Magelis. La dotation de 50 000 € est dédiée au financement de la production du jeu de l'équipe du projet gagnant. L'annonce des trois finalistes, le 14 février, a lancé l'ouverture des votes du public pour le projet de leur choix jusqu'à la date de la remise de prix. Pour plus d'informations sur le concours, rendez-vous sur le site dédié : https://all4games.eu/

Comité éditorial de Spawn