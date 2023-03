Immersity rassemble les acteurs de la XR française A Angoulême du 29 au 31 mars 2023

Magelis se prépare à accueillir une centaine de professionnels de la création immersive pour 3 jours de colloques et de débats à l'occasion de la 6ème édition d'Immersity qui se tiendra à Angoulême du 29 au 31 mars 2023.

Dans un contexte où cette communauté d'artistes avant-gardistes tâtonne encore sur les modèles à concevoir, mais avec de vrais succès audacieux, ce type d'évènement est plus que jamais essentiel pour explorer le futur de l'image et échanger sur les possibilités tant créatives que techniques ou économiques.

La programmation des conférences et tables rondes a été confiée à Mathieu Gayet, rédacteur en chef de XRMust, média online dédié à la création XR (XR pour Réalité Augmentée, Virtuelle et Mixte). Marque de fabrique de l'évènement, sa configuration permet de favoriser les interactions entre le public participant et les professionnels invités à traiter de sujets qui les intéressent tous collectivement ou à présenter des retours d'expériences riches d'enseignements.

Cette année, le Mexique sera à l'honneur avec une conférence d'introduction à laquelle participeront notamment des représentants institutionnels des écosystèmes de Zapopan-Guadalajara : Victoria Montserrat Hidalgo Gallardo, Directrice de l'entrepreneuriat Zapopan et Carlos Bañuelos Barrios, directeur des industries créatives Guadalajara. Cette participation se fait dans le cadre des accords de coopération engagés avec l'agglomération de GrandAngoulême et le soutien de l'Agence Française de Développement.

De mercredi à vendredi midi se succèderont conférences, tables rondes et études de cas :

Les tables-rondes

En 2023 l'avenir est-il encore dans les mondes virtuels ?

Une cartographie des exploitations LBVR françaises

XR et immersif : Développer la coproduction européenne

La performance au coeur des spectacles immersifs

Au sujet de la formation…

Les conférences

Line-up France Télévisions

Line-up Diversion

Line-up Astrea

Line-Up Lucid Realities

Les études de cas

"L'écume des jours XR" par Julie Desmet Weaver, autrice et metteur en scène

"Dream Builders - Cenotaph for Newton" par Arnaud Desjardins, auteur, réalisateur et co-fondateur de Femme Fatale Studio

"Critical Mistrust" par Stéphane Natkin, fondateur de La Compagnie des Martingales

"Fight Back" par Céline Tricart, réalisatrice et productrice et Marie Blondiaux, productrice et directrice générale de Coven

"All unsaved progress will be lost" par Mélanie Courtinat, artiste et directrice artistique Immersive

Des prises de parole par des organisations collectives invitées sont également au programme :

Le CNC Centre national du cinéma et de l'image animée, Unifrance, French Immersive Studios, CNXR, PXN, CST, Elixr.

Magelis profitera de l'évènement pour annoncer sa future coopération avec le Fonds des Médias du Canada, le département de la Charente et la région Nouvelle-Aquitaine pour favoriser les codéveloppements et coproductions de projets numériques.

Tous les détails avec les intervenants sont à consulter sur le site internet de l'évènement https://www.immersity.fr

L'évènement promet de rassembler de nouveau à Angoulême le meilleur de la XR française. Il se déroulera au Cnam-Enjmin, la grande école publique du jeu vidéo en France. A l'invitation de Magelis et du CNC Centre national du cinéma et de l'image animée, l'évènement est gratuit et réservé aux professionnels.