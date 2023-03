James Rebours, directeur général France de Plaion, élu à la présidence du SELL

A l'occasion de l'Assemblée générale du SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) qui s'est tenue mardi 28 mars, les adhérents ont élu le nouveau Conseil d'Administration ainsi que sa Présidence, pour un mandat de 2 ans.

James Rebours, Directeur général France de l'éditeur et distributeur Plaion, est élu Président du SELL et succède à Julie Chalmette, Directrice générale de l'éditeur Bethesda France.

3 mandats salués par les adhérents du SELL

Au cours de ses six années de Présidence, Julie Chalmette a très largement oeuvré pour la reconnaissance de l'industrie du jeu vidéo en portant la voix du secteur et en valorisant son dynamisme soutenu, son génie créatif et toute sa diversité. Durant ses différents mandats, Julie Chalmette s'est attachée à mettre en lumière les talents de nombreuses personnalités du secteur, les initiatives vertueuses et la place qu'occupe aujourd'hui le jeu vidéo dans les foyers français.

Femme de conviction, elle a activement participé à mobiliser l'écosystème en s'engageant pour une industrie plus inclusive, en co-fondant par exemple le mouvement associatif Women in Games France aux côtés d'Audrey Leprince en 2017. C'est pour ce parcours exemplaire de rôle modèle féminin qu'elle a reçu, en 2019, des mains du ministre de la Culture, Franck Riester, les insignes de Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres.

L'industrie et ses communautés lui doivent aussi, parmi ses nombreux chantiers menés aux côtés des adhérents du SELL, la prise d'ampleur et surtout le grand retour de la Paris Games Week après trois ans d'absence : une édition 2022 placée sous le signe des retrouvailles intitulée Restart qui a de nouveau fait vibrer Paris au rythme du jeu vidéo.

20 ans d'expérience au service du secteur et de son rayonnement

James Rebours a successivement occupé des fonctions de Direction au sein d'éditeurs et développeurs référents de l'écosystème vidéoludique telles que Infogrames, Konami, Monte Cristo et Sega. Il a développé une expérience internationale pour avoir dirigé Sega Espagne et Sega Allemagne. Au-delà de ses différentes activités durant plus de 20 dans le jeu vidéo, il a évolué dans l'univers de l'e-commerce pour avoir été contributeur au succès de photoways.com devenu photobox.com

James Rebours rejoint en 2019 le groupe Plaion en tant que Directeur Général France & Directeur Européen Business Développement. L'activité spécifique de - partenaire éditeur tiers - de Plaion lui permet de promouvoir le dynamisme et les spécificités du marché français auprès des éditeurs distribués dans l'Hexagone.

Durant le mandat qui lui est confié, il entend poursuivre et développer le travail et les actions menées, pour continuer à amplifier le rayonnement et la reconnaissance de l'industrie du jeu vidéo. James Rebours souhaite accompagner toutes les évolutions du secteur, et représenter les adhérents dans leur diversité. Il a la volonté de faire du SELL une association professionnelle du jeu vidéo référente aussi bien en France qu'en Europe, en étant fortement contributeur aux missions de l'ISFE (Interactive Software Federation of Europe) et ainsi valoriser l'expertise des adhérents du SELL pour la promotion du marché français. Son action se concentrera également sur le développement de la vitrine de l'industrie qu'est la Paris Games Week et le soutien des initiatives responsables en matière de prévention, inclusion, mixité et éco-responsabilité.

Je tiens à remercier et à saluer, au nom des adhérents du SELL, le travail remarquable de Julie Chalmette durant ces six années.

Notre industrie, dont l'ADN est le changement permanent, fait preuve d'un dynamisme et d'une capacité d'anticipation sans limite.

Notre mission sera de répondre aux défis émergents qui l'attendent tout en l'inscrivant dans un développement pérenne, créateur de nombreuses opportunités"

commente James Rebours.

Le nouveau Conseil d'Administration du SELL