Ubisoft nomme Katie Scott Vice-Présidente Editorial Katie rejoint le Département Créatif Groupe d'Ubisoft pour s'associer aux équipes de production afin de façonner la vision créative des jeux Ubisoft

Ubisoft annonce aujourd'hui la nomination de Katie Scott, une conceptrice de jeux vidéo ayant plus de dix ans d'expérience dans l'industrie, en tant que Vice-Présidente Editorial.

Basée à Vancouver au Canada, Katie rejoint le Département Créatif Groupe d'Ubisoft, qui collabore avec les équipes de production de l'entreprise à travers le monde pour alimenter la vision créative derrière le vaste portefeuille de jeux et franchises d'Ubisoft. Dans son rôle de Vice-Présidente Editorial, Katie sera chargée de veiller à l'alignement entre les équipes de production et la stratégie éditoriale globale du groupe.

Au cours de ses 10 ans dans l'industrie du jeu vidéo, Katie a occupé des postes en game design chez Electronic Arts et, plus récemment, à The Coalition Studio de Xbox, où elle a travaillé en tant que Game Design Director sur l'univers de Gears of War. Elle a contribué à la réalisation de plus d'une dizaine de titres, dont Gears 5 et quatre jeux FIFA. Passionnée par les sujets de diversité et d'inclusion dans l'industrie du jeu vidéo, Katie a conçu et mis en oeuvre plusieurs initiatives sur ces sujets au cours de sa carrière, notamment d'un système aidant les équipes de production à intégrer des représentations qui ont du sens dans leurs jeux. Elle a également dirigé les efforts de The Coalition Studio en matière d'accessibilité.

Je suis ravie de rejoindre Ubisoft et de collaborer avec ses talentueuses équipes internationales pour créer des expériences mémorables qui rassemblent des joueurs du monde entier",

a annoncé Katie.

"Les marques d'Ubisoft comptent parmi les plus appréciées de l'industrie, et je suis impatiente de travailler avec nos équipes de production pour contribuer à l'élaboration de la vision créative derrière nos jeux"

Katie est une experte en game design et en stratégie éditoriale, avec une solide expérience dans la direction d'équipes diverses sur des productions complexes et aux multiples facettes,"

a dit Marie-Sophie de Waubert, Senior Vice President of Studio Operations.

"Je suis convaincue qu'en tant que membre du Département Créatif Groupe, elle donnera à nos équipes les moyens de co-construire la vision créative d'Ubisoft sur l'ensemble de notre portefeuille, et qu'elle nous aidera à continuer de développer des titres inclusifs que les joueurs et joueuses de tous horizons pourront apprécier."

Biographie de Katie Scott

Katie Scott est une conceptrice de jeux vidéo qui compte à son actif plus de dix ans d'expérience dans l'industrie. À son dernier poste en tant que Game Design Director à The Coalition Studio, elle était responsable de la stratégie, du développement et de l'exécution de la vision pour le multijoueur, le gameplay multijoueur, le metagame, le service live et la monétisation dans l'univers de Gears of War. Elle a contribué à la réalisation de plus d'une dizaine de titres au cours de sa carrière, dont Gears 5 et quatre jeux FIFA. Fervente militante de la diversité, de l'inclusion et de l'accessibilité, Katie a également mené des efforts pour permettre à tous de profiter des jeux de The Coalition Studio en tant qu'ambassadrice de l'accessibilité au studio. Elle a conçu un cadre D&I et mené des initiatives d'inclusion tout au long de sa carrière, ce qui lui a valu la plus haute distinction d'Electronic Arts - Purpose and Beliefs - pendant les dix années où elle y était conceptrice de jeux vidéo.