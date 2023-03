Replay : Mémoires d'une famille - Un livre de Jordan Mechner

Récit biographique et autobiographique embrassant trois générations, Replay narre l'épopée familiale de Jordan Mechner, créateur du jeu vidéo culte "Prince of Persia". Une stupéfiante histoire d'exil, de déracinement et de reconstruction.

Franzi, 7 ans, est séparé de ses parents et devient réfugié dans la France occupée de 1940. Son père, autrichien menacé par le nazisme, a vécu la Première Guerre, connu le Front russe et doit fuir son pays pour l'Amérique. 80 ans plus tard, le fils de Franzi, Jordan Mechner, raconte leurs histoires, grâce aux carnets tenus par chacun d'entre eux, en y mêlant la sienne évoquant notamment la création de Prince of Persia et son expatriation professionnelle des Etats-Unis en France. Un récit personnel captivant et émouvant au coeur des tourments de l'Histoire.

Jordan Mechner, scénariste & dessinateur est né en 1964 à New York et réside à Montpellier.

A savoir

Replay est la première bande dessinée de Jordan Mechner.

Le titre fait référence à la répétition de l'histoire à travers les générations et au souhait de l'auteur de "rejouer" certaines scènes.

Titre : Replay : Mémoires d'une famille

Auteur : Jordan Mechner

Editeur : Editions Delcourt

