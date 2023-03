NewImages Festival - 6e édition du 5 au 9 avril 2023 au Forum des images

Du 5 au 9 avril 2023 pour sa 6e édition, NewImages Festival présente le meilleur de la création virtuelle à travers une sélection d'oeuvres célébrant l'immersion dans toute sa diversité.

NewImages Festival incarne le principal temps fort de NewImages Hub, un dispositif qui vise à soutenir tout au long de l'année la création numérique et l'art immersif.

Le festival du Forum des images met en lumière la richesse de la création numérique qui ne cesse d'investir tous les formats. Si la réalité virtuelle est bien présente au programme, l'événement fait aussi la part belle à l'art numérique, au jeu vidéo VR, aux films 360°, à la réalité augmentée et au spectacle hybride. Les oeuvres présentées tendent à aller toujours plus loin dans l'exploration des dispositifs utilisés. Cette sélection défriche les nouveaux territoires - géographiques, narratifs et métaphoriques - de la création XR.

Le festival s'adresse d'une part au grand public, curieux de découvrir en avant-première le meilleur de l'art immersif. Cette année, 13 oeuvres sont présentées dans le cadre de la XR Competition et donnent l'occasion d'éprouver concrètement des problématiques qui agitent nos sociétés, de l'écologie à la question de la parentalité, de l'identité à l'histoire collective. En hors compétition, le Québec est mis à l'honneur à travers un riche focus de 20 oeuvres, accompagnées par une délégation de créateur·rices et professionnel·les canadien·nes.

D'autre part, le festival est aussi celui des professionnel·les. Ainsi, 44 projets sont sélectionnés pour le XR Development Market (marché de coproduction) et 105 oeuvres pour le XR Art Fair (unique marché de distribution en Europe).

En parallèle, se dérouleront simultanément les Industry Days, 3 jours de conférences, talks et ateliers avec des intervenant·es du monde entier, tous les secteurs confondus. Avec ces deux marchés et ces rencontres, NewImages Festival s'illustre à l'international comme un point de contact pour les acteurs et actrices majeur·es de l'industrie XR.

Les Industry Days : décloisonner le secteur de la XR

Du mercredi 5 au vendredi 7 avril, le festival déploie ses Industry Days trois journées entièrement dédiées aux professionnel·les, étudiant·es et talents du monde entier. Les acteur·rices internationaux·les du secteur se rassemblent autour d'une trentaine de conférences et workshops.

Le programme met en avant la volonté de décloisonner le secteur de la XR en favorisant les rencontres éclectiques. Artistes (Victorine van Alphen, Aya Ben Ron, Emilie Rinna, etc.), producteur·trices (ONF), institutions (Le Cube, Artpoint, etc.), représentant·es du jeu vidéo (Games For Change Europe, Innerspace VR, Fast Travel Games, etc.), du spectacle vivant ou encore de la mode aborderont les dernières tendances et les enjeux actuels du secteur.

Parmi les sujets en débats : la diversité et l'inclusion dans la XR, l'impact social et environnemental des technologies immersives ou encore la collaboration entre les différent·es acteur·trices du secteur.

Les conférences et ateliers mêleront la technique à l'artistique afin d'encourager au mieux la production et la promotion de la création immersive !

Agenda des Industry Days

Accréditations en ligne (aucune accréditation ne pourra être vendue sur place au moment du festival).

Contact : newimages-industrydaysforumdesimages.fr

XR Competition : une sélection résolument prescriptrice.

Réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte : la XR Competition offre un condensé exceptionnel de la diversité des genres et formats dont la création immersive s'empare et qu'elle permet d'explorer d'une manière inédite.

13 oeuvres immersives internationales sont présentées dans le cadre de la compétition officielle, comprenant 7 premières françaises et 3 premières mondiales ! Si la sélection représente la diversité des formats existants (VR, film 360°, AR, jeu vidéo…), elle met en lumière des oeuvres remarquables par leur capacité à repousser les limites des dispositifs utilisés et à renouveler les imaginaires.

Entre le passé, le présent et l'avenir, cette sélection, sous le signe du voyage temporel, dépeint l'immersion dans toute sa diversité et ses innovations. L'ensemble des oeuvres présentées, proposent de nouvelles narrations qui invitent à repenser nos sociétés sous l'angle politique, en revisitant le passé individuel, celui d'un aïeul SS (His Name Is My Name) ou la mémoire collective, à travers le destin de prisonniers taïwanais (The Man Who Couldn't Leave,).

Qu'il s'agisse d'utopie ou de dystopie (From the Main Square), ces oeuvres nous permettent d'imaginer notre civilisation future entre enjeux écologiques (Plastisapiens) et ontologiques (IVF-X : Posthuman Parenting in Hybrid Reality).

Certaines oeuvres semblent nous indiquer de nouvelles façons de vivre dans le moment présent, en nous faisant adopter une posture active ou bien méditative. Midnight Story ou encore Rock Paper Scissors nous offrent des narrations dont les histoires dépendent de nos mouvements corporels et parviennent à nous faire apprécier différemment des scènes de l'ordinaire pour y déceler grâce et poésie.

La dimension ludique n'est malgré tout pas en reste dans cette sélection, avec les jeux Eggscape, Ascenders ou Increment qui proposent des univers colorés ou mythologiques captivants !

Les 13 oeuvres sélectionnées seront en lice pour décrocher le Grand Prix, le Prix de la meilleure oeuvre VR, le Prix de l'Interactivité et le Prix de l'Impact.

La cérémonie de remise des prix aura lieu à l'Hôtel de ville, vendredi 7 avril à 19h30, en clôture des Industry Days. Elle se déroulera en présence d'un jury composé de Kent Bye (influenceur et journaliste XR et IA), d'Astrid Kahmke (directrice de l'European Creator's Lab) et de Marie Lou Papazian (présidente-directrice générale de Tumo Arménie) et d'un·e artiste dont le nom sera dévoilé prochainement.

Hors Compétition Focus sur le Québec

Province pionnière dans le secteur de la création numérique, le Québec est cette année mis à l'honneur avec un focus de 20 oeuvres immersives hors compétition, organisé en partenariat avec la Société des Arts Technologiques, le Ministère de la Culture québécois et la Délégation générale du Québec à Paris.

Les thèmes qui traversent cette sélection sont divers, mais se recoupent dans leur actualité brûlante : l'écologie avec Bulle, la santé mentale avec Manic VR ou encore l'éducation sexuelle avec l'oeuvre didactique "Clit-moi".

Au sein de cette programmation, 7 oeuvres dans le format 360° seront à découvrir sous le dôme de la société Hubblo, monté pour l'occasion dans les jardins Nelson Mandela, au-dessus du Forum des images.

NewImages Festival est heureux d'accueillir 8 personnalités québécoises de la XR : Jenny Thibault et Gwendal Creurer (Société des Arts Technologiques), Myriam Achard (Centre Phi), Nicolas S. Roy (Dpt.), Guillaume Aniorté (Quartier des Spectacles International), LouisRichard Tremblay (Office National du Film du Canada), Pascal Pelletier (Hubblo) et Denys Lavigne (Oasis Immersion). Elles interviendront dans le cadre de plusieurs conférences des Industry Days et participeront au XR Market en qualité de Decision Makers. Il s'agit de mettre en avant l'expertise québécoise dans le secteur de la XR et de créer des collaborations pérennes avec l'écosystème international de NewImages Festival.

NewImages Hub

Dans le cadre du NewImages Hub, trois artistes sont parti·es en résidence à Quito, Rome et Taïwan. L'édition 2023 du NewImages Festival est l'occasion de découvrir en avant-première le fruit de leur travail.

Sous le dôme Hubblo seront projetés To Make You Dream d'Alice Lepetit, un film 360° qui nous plonge dans le monde des rêves de la communauté amazonienne Sapara et Mono no Aware de Boris Labbé. Ce film VR se développe autour de références issues de l'histoire de l'art et de la littérature japonaise pour se déployer comme une grande fresque.

Dans le cadre des Industry Days, les trois auteur·rices reviendront lors d'une conférence croisée sur leur processus créatif et la manière dont une résidence NewImages Hub se déroule.

XR Development Market et le XR Art Fair : 2 marchés complémentaires

Le XR Development Market est le rendez-vous annuel permettant aux futurs chefs-d'oeuvre de l'art immersif de prendre vie et de trouver leur modèle de financement. Pour la 5e année consécutive, il met en relation les artistes et producteur·rices indépendant·es, à la recherche de financements et de partenaires, avec les leaders de l'industrie, les acteur·rices de la culture, engagé-es auprès de ces oeuvres singulières.

Le marché présente cette année une sélection de 44 projets immersifs en provenance de toutes les régions du globe. Il rassemble de nombreuses sociétés de production comme Novelab, Novaya, Tchikiboum (France) ou Samsa Film (Luxembourg), Reynard Films (Allemagne). L'international est bien représenté, avec GiiÖii Studio (Corée) ou encore Poke Poke Creative (Taïwan) pour l'Asie, ou encore Lightly Seasoned Productions (Etats-Unis) et Iman Transmedia (Equateur) pour l'Amérique, et enfin l'Océanie avec Distil Immersive (Australie).

La sélection 2023 révèle plusieurs tendances : l'intégration de mécaniques propres au jeu vidéo dans les récits, pour une plus grande interactivité ; le goût pour l'histoire et les mémoires ; ou encore le rapport à l'espace et à l'architecture. Enfin, nombre d'oeuvres incarnent les récits de l'intime, de réalités peu visibles ou les problématiques de communautés minoritaires.

Le Prix du Development Market, attribué au meilleur projet de la sélection, sera remis lors de la soirée de remise des prix de NewImages Festival, vendredi 7 avril à 19h30.

Le XR Art Fair, marché unique en Europe entièrement dédié à la distribution, propose pour sa 2e édition une sélection de 105 oeuvres immersives et interactives. Son objectif est d'encourager la circulation de ces oeuvres à travers un réseau international de sociétés de distribution, musées et de centres culturels…

Au sein de cette section, on retrouve bon nombre de sociétés parmi les plus innovantes du secteur (cf. annexe 3) tels Diversion Cinema, Astrea et Lucid Realities, acteurs clés du marché européen, voire mondial. Le Kaohsiung Film Archive (Taïwan) présentera une sélection de son catalogue, ainsi que la société canadienne Hubblo, spécialisée dans les projections en dôme. Plus de vingt sociétés sont représentées, et plus de la moitié d'entre elles sont françaises, montrant le rôle du XR Market comme porte vers une distribution internationale.

Informations pratiques

Forum des images

Westfield Forum des Halles

2, rue du Cinéma - porte Saint-Eustache

75001 Paris

Forum des images - Tél. +33 (0)1 44 76 63 00 - https://newimages-hub.com/

Tarif : accès gratuit et sur réservation les 8 et 9 avril

Industry Days

5-7 avril 2023

Accréditations : https://newimages-hub.com/edition-2023/accreditations-journees-pro/

Contact : newimages-industrydaysforumdesimages.fr

Dôme immersif Hubblo

Forum des Halles

Jardin Nelson Mandela

Tarif : accès gratuit sans réservation du 5 au 9 avril

Accès

Métro : Les Halles (ligne 4) et Châtelet (lignes 1, 7, 11, 14)

RER : Châtelet-Les Halles (lignes A, B, D)