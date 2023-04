Comment préserver et étudier les jeux vidéo... sans y jouer ? Journée d'étude à la BnF le 12 mai 2023 - 9h30 à 17h30 - François-Mitterrand - Petit auditorium

En écho à la mise en place du dépôt légal dématérialisé, une journée d'étude porte sur les formes de préservation du jeu vidéo à l'ère des jeux en ligne (multijoueurs) ou qui nécessitent des accès internet, difficiles à conserver dans le temps.

Chargée du dépôt légal des jeux vidéo depuis une trentaine d'années, la BnF est confrontée à des défis complexes : comment les conserver ? Comment constituer des archives qui gardent trace de ces jeux et des façons d'y jouer ? Cette journée d'étude se penche sur ces questions et explore les "archives de la jouabilité", constituées à la fois des documents annexes aux jeux, des captations de parties, des archives de développement ou encore de l'expérience des joueurs et joueuses.

La journée est gratuite et ouverte à tou(te)s. Réservation fortement recommandée via le lien suivant.

Programme provisoire

Introduction

9 h - 9 h 30 : Accueil

9 h 30 - 9 h 40 : Accueil et réflexion scientifique en cours autour du dépôt légal

Avec Emmanuel Aziza (BnF)

9 h 40 - 10 h 10 : Comment constituer des archives autour des jeux, en plus du dépôt légal ? Passer d'une logique d'exhaustivité à une logique archivistique de tri. Quel cadre réglementaire ? Interroger les traces

Dialogue avec Geoffroy Gawin (Enssib)

Présentation des problématiques du service Multimédia

Avec Laurent Duplouy (BnF)

Documenter l'étude des jeux vidéo

10 h 10 - 10 h 40 : Les émissions de jeux vidéo

Avec Nicolas Bonzom

10 h 40 - 11 h 10 : Le code source

Avec Stéphanie Mader (CNAM)

11 h 10 - 11 h 30 : Pause

11 h 30 - 12 h : Traces de l'expérience des joueuses/joueurs

Avec Mathieu Triclot (université de technologie Belfort-Montbéliard)

12 h - 12 h 50 : Table ronde sur les archives

Avec Marine Macq (Galerie Gamma), modératrice ; Exserv ; Bertrand Brocard (CNJV)

12 h 50 - 13 h 20 : Séance de dédicaces

La vidéo comme témoignage

14 h 20 - 14 h 50 : Introduction sur le dépôt légal du web

Nola N'Diaye avec David Benoist (BnF)

14 h 50 - 15 h 20 : Retour sur le projet AUREJ (Accès unifié aux ressources de la jouabilité)

Les pratiques informationnelles relatives aux études autour du jeu. Quelles sources d'informations ? Quels relais ? Quels contenus ? Sites web, officiels ou amateurs, réseaux sociaux, forums, blogs, podcasts, importance du tchat, etc.

Avec Raphaëlle Cretin-Pirolli (Le Mans Université)

15 h 20 - 16 h 10 : Table ronde sur la culture vidéoludique sur YouTube, Twitch, etc.

Typologie des vidéos de jeu et leurs utilités respectives pour les chercheur(e)s

Avec Geoffroy Gawin (Enssib), modérateur ; Boris Urbas (université de Bordeaux) ; Anna Rivière (Liège GameLab, Ubisoft) ; Pauline Brouard (Celsa)

16 h 10 - 16 h 30 : Pause

16 h 30 - 17 h : Archives de la jouabilité, actualité de la question

Avec Simon Dor et Hugo Montembeault (université de Montréal)

17 h - 17 h 30 : Retour sur le projet Pixelvetica

Avec Magali Vetter (Pixelvetica)

Conclusion

17 h 30 - 18 h : La patrimonialisation du numérique (ou le concept de patrimoine numérique)

Avec Emmanuelle Bermès (Ecole nationale des chartes)

Cet événement sera diffusé sur la chaîne Youtube de la BnF et sur cette page le 12 mai à 9 h 30.

