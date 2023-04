Gamestream intègre les pépites technologiques françaises lauréates du Scale Up Excellence

Le Scale Up Excellence est un programme French Tech destiné à valoriser les scaleups de nos territoires les plus innovantes et en hyper croissance (12 maximum par Capitale French Tech membre du programme*) et d'augmenter leurs opportunités d'affaires afin de favoriser la conquête ou le développement de marchés à l'international.

Le Scale Up Excellence vise aussi à montrer que la richesse de notre écosystème de la Tech et de l'Innovation est présente partout en France. C'est également un nouveau canal pour sourcer le French Tech Next40/120 de demain.

Gamestream, DeepTech et leader mondial des solutions de Cloud Gaming en marque blanche à destination du B2B, intègre le classement des 9 pépites françaises lauréates du Scale Up Excellence du Grand Est. Ce prix récompense sa réussite internationale et son choix d'avoir installé à Ludres son laboratoire de R&D.

Un leader mondial du Cloud Gaming né en région Grand Est

Les solutions technologiques proposées par Gamestream sont issues de travaux de recherche élaborés par Xavier Cavin au sein de l'Inria Nancy Grand Est et se poursuivent jusqu'à aujourd'hui dans son laboratoire de R&D basé à Ludres (Meurthe-et-Moselle, région Grand Est).

En 2015, la rencontre avec Ivan Lebeau et Olivier Lebigot débouchera sur la création de la marque Gamestream et le lancement commercial de sa solution de streaming de jeux vidéo en 2019.

Depuis, Gamestream est devenue le leader mondial des solutions de Cloud Gaming en marque blanche. L'entreprise française dispose d'une technologie permettant d'offrir à tous, partout et à tout instant une expérience de jeu inégalée sur tous les appareils. Sa technologie dotée de très hautes performances, combinée à un catalogue de jeux vidéo pensé pour un environnement familial, fait d'elle le partenaire de choix des éditeurs de jeux, des opérateurs télécoms et des acteurs de l'hospitalité.

La solution Gamestream est déployée en marque blanche en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, notamment par Jio (Inde), Etisalat (UAE), Telkom Indonesia, Sunrise (Suisse), Chunghwa Telecom (Taïwan), Bouygues Telecom (France), Telekom Slovenije (Slovénie) ou encore par le groupe hôtelier Accor.

En pratique, Le Scale Up Excellence va permettre à l'entreprise de bénéficier d'un plan de visibilité renforcé à travers plusieurs axes :

Une campagne médiatique et de visibilité nationale,

Un grand évènement annuel le 12 juin prochain à Paris avec les 48 startups lauréates, les partenaires institutionnels et privés des Capitales French Tech, les médias partenaires (le lieu sera communiqué ultérieurement),

Une valorisation auprès des décideurs publics régionaux et nationaux.

Pour Xavier Cavin, cofondateur de Gamestream et directeur du laboratoire R&D de Ludres :

Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés parmi les lauréats du Scale Up Excellence. Ce programme nous permettra de nous imposer davantage sur notre marché et faire reconnaître notre savoir-faire régional en matière d'innovation technologique, car c'est à Ludres que nous concevons en partie le futur du jeu vidéo. Cette récompense nous permettra d'accélérer notre croissance à l'échelle mondiale en portant les valeurs d'innovation et d'excellence de la French Tech Est."

Pour Ivan Lebeau, cofondateur et président de Gamestream :

Gamestream a réussi son pari de déployer sa technologie souveraine à l'échelle mondiale et cette réussite, nous la devons à l'excellence de notre laboratoire de R&D ainsi qu'à l'ensemble de nos talents avec qui nous bâtissons aujourd'hui les usages de demain en matière de divertissement."