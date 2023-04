Nouveau rendez-vous "multijoueurs" sur Tech&Co (BFM) à partir du 6 avril

À partir du jeudi 6 avril, Tech&Co proposera un nouveau rendez-vous consacré à l'univers du jeu vidéo "Multijoueurs" présenté par Melinda Davan-Soulas.

Depuis quelques années, l'industrie du jeu vidéo n'a cessé de se développer et la pandémie a accentué les choses. C'est un des loisirs les plus populaires au monde et la France dispose de forces incontestables sur le marché mondial.

Tous les jeudis, Melinda Davan-Soulas présentera "Multijoueurs" disponible en podcast audio et vidéo. Dans ce format dédié aux jeux vidéo, la spécialiste sera entourée du club de la presse gaming, composé de journalistes, streamers et experts. Ensemble, ils feront le tour de l'actualité et des tendances du secteur et partageront leurs coups de coeur ou leurs coups de gueule.

Dans la première partie, ils débattront des sujets qui agitent la communauté jeux vidéo

En deuxième partie, dans "À quoi tu joues ?", ils partageront chacun leurs coups de coeur parmi les dernières sorties

Le podcast audio et vidéo, sera disponible sur le site de Tech&Co, l'application de BFM Business et sur RMC BFM Play.