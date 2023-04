Open Museum Jeu Vidéo au Palais des Beaux-Arts de Lille Les studios Ankama et Spiders s'invitent au musée du 13 avril au 25 septembre 2023

L'Open Museum est une carte blanche qui, chaque printemps, engage une personnalité ou un genre que l'on n'attend pas dans un musée à dialoguer avec les oeuvres et les espaces du Palais des Beaux-Arts de Lille.

De la mise en musique des lieux par le groupe Air (2014) aux trompe-l'oeil du dessinateur François Boucq (2022) en passant par le détournement d'oeuvres par le collectif Interduck (2015), les facéties de l'auteur de BD Zep (2016) et les inspirations du chef Alain Passard (2017), l'ambition de ce concept est de permettre au public de (re)découvrir les collections du musée figurant parmi les plus riches de France et même d'Europe, grâce à une nouvelle expérience de visite. Conçu chaque fois spécialement pour le musée en lien avec ses espaces et ses collections, l'Open Museum contribue ainsi à faire du Palais des Beaux-Arts un lieu ouvert à tous les publics.

Cette année, le 8e Open Museum est consacré à un incontournable : le jeu vidéo. Reconnu comme 10e art par le Ministère de la Culture depuis 2006, le "gaming" est en effet devenu une des pratiques culturelles les plus populaires au monde, que ce soit sur téléphone, ordinateur ou console.

C'est à deux spécialistes de la création artistique et numérique en France que le Palais des Beaux-Arts de Lille s'est adressé pour mener à bien ce projet : les studios Ankama (dans le Nord, à Roubaix) et Spiders.

À travers un parcours se déployant sur les trois niveaux du musée, le visiteur sera d'abord invité à une immersion dans l'univers du jeu vidéo, pour ensuite plonger dans les coulisses de la création artistique, avant d'être interrogé sur l'écosystème du milieu du jeu vidéo, et sur la manière dont il reflète notre histoire et met en perspective notre réalité.

Cette conjugaison réjouissante et savante de l'histoire de l'art avec l'univers du jeu vidéo permettra au digital de rencontrer le matériel et inversement, le temps d'une promenade dans un Open Museum immersif et ludique.

Informations pratiques

Open Museum#8 Jeu vidéo

13 avril - 25 septembre 2023

Palais des Beaux-Arts

Place de la République, Lille

Inclus au billet d'entrée

(7 €/ réduit 4 €).

Gratuit le premier dimanche du mois