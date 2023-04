European Games Co-production Market (EGCM) - Appel à candidatures Date limite de candidature : 20 avril

Un appel à candidatures est ouvert dans le cadre du European Games Co-production Market (EGCM), développé par SpielFabrique et co-financé par le programme Europe Créative Media. EGCM est un programme annuel de 6 mois, ayant pour objectif de permettre aux studios de jeux vidéo de trouver un·e coproducteur·rice, de définir une stratégie commune et de présenter leurs projets aux éditeur·rice·s et aux financiers. Il est ouvert aux studios indépendants, avec un prototype de jeu vidéo et à la recherche de partenaires pour soutenir leur projet via un financement et/ou une expertise spécifique, mais aussi aux petits et moyens studios indépendants à la recherche d'un projet à coproduire.

