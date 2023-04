Le gaming et la création jeu vidéo montent en puissance au Paris Fan Festival La plus jeune des industries créatives occupera une place de premier plan dans cette deuxième édition du Fan Festival qui met en évidence la contribution du jeu vidéo dans la transformation de la Pop Culture

Avec un peu plus de 50 ans d'existence, le jeu vidéo a déjà largement contribué à enrichir la Pop Culture. Cette industrie a marqué plusieurs générations avec des licences intemporelles et des expériences inoubliables. Elle a aussi profondément influencé la façon de concevoir et diffuser les divertissements. Pour sa deuxième édition, le Paris Fan Festival prévoit des espaces entièrement réservés au jeu vidéo sous toutes ses formes, de la création indé à la réalité virtuelle, en passant par l'esport. Dépaysement vidéoludique garanti le temps d'un week-end festif !

Le jeu vidéo au Paris Fan Festival

Le Festival mettra en lumière toute la richesse du jeu vidéo en rassemblant créateurs, constructeurs, influenceurs et communautés de fans autour d'une grande variété de contenus :

De nombreux espaces pour découvrir des nouveautés sur consoles Nintendo et PlayStation

En partenariat avec Sony, Son-Vidéo.com proposera aux visiteurs des expériences gaming ultime : jouer dans une salle de cinéma immersive équipées des meilleures technologies home cinéma, ou profiter d'une séance de Gran Turismo en réalité virtuelle installé dans un cockpit

MSI, HP Omen, AMD, Nvidia, Iiyama… Les grandes marques du gaming sur PC seront présentes au Festival pour vous présenter leurs nouveautés et vous permettre de jouer aux plus beaux jeux PC sur les meilleures machines

L'espace rétrogaming permettra aux visiteurs de (re)découvrir des consoles et des jeux de légende dont la jouabilité n'a pas pris une ride

Le "Jeu Indé" à l'honneur avec une sélection de 16 studios venus de toute la France qui présenteront leurs projets pour la première fois au public

Un grand village Arcade avec près de 40 bornes d'arcade en accès libre. Allant des jeux de courses à moto, en passant par les hordes de zombies de House Of The Dead et quelques-unes des rares bornes françaises de Dance Dance Revolution !

L'esport en force, sur PC et console

La France, une nation qui compte dans l'esport grâce à ses joueurs ou ses équipes de talent, mais aussi parce qu'elle accueille sur son sol de grandes compétitions internationales. Le public du Fan Festival pourra mesurer le dynamisme de la scène esport française à travers une programmation particulièrement riche :

BDS esport, l'une des grosses équipes Européenne, championne du monde de Rocket League, proposera sur son stand des matchs d'exhibition ouverts au public en compagnie de plusieurs célèbres joueurs et casters

Le Master Smash Bros rassemblera sur 2 jours de compétition les meilleurs joueurs français du célèbre jeu de la Nintendo Switch. La grande finale se tiendra dimanche sur la grande scène du Festival, devant les visiteurs sur place et sera en livestreaming également sur Twitch.

"Entrez dans l'Octogone" : c'est la proposition qui est faite à tous les visiteurs du Fan Festival. Ils pourront s'affronter entre amis (ou ennemis) sur un podium entouré de grillage pour des tournois endiablés de Super Smash Bros Ultimate, Tekken 7 ou encore Mario Kart 8

Un grand évènement caritatif Minecraft avec les stars de la communauté

En collaboration avec Omen et AMD Ryzen, les plus grands noms de Minecraft se rassemblent au Fan Festival sur une scène dédiée pour 2 jours de compétition et de fête. Siphano, The Guill, Frigiel et une vingtaine d'autres personnalités joueront devant le public pour supporter des associations.

Comme dans les autres industries créatives, la France a su prendre une place importante dans le jeu vidéo. Le Paris Fan Festival a une volonté de rassembler pour la première fois toutes ces industries sur un même événement et les mettre en avant. Toute la richesse de ces créations valorisent les studios français qui ravissent les joueurs et s'exporte partout dans le monde".

Pour ne manquer aucune annonce, retrouvez toute l'actualité du Paris Fan Festival via les liens suivants :

Informations pratiques du Paris Fan Festival :