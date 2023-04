France 2030 : Annonces du lancement de nouveaux dispositifs dans le cadre de la stratégie nationale en intelligence artificielle

A l'occasion de l'évènement FD3, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, a pu annoncer la prolongation de deux dispositifs existants, et le lancement d'un nouveau dispositif dédié à l'IA de confiance pour un montant total de 120 millions d'euros.

Annoncée en novembre 2021, la seconde phase de la stratégie nationale en intelligence artificielle est tournée vers la diffusion des technologies d'intelligence artificielle au sein de l'économie tout en visant à soutenir le développement et l'innovation sur certains domaines prioritaires tels que l'IA embarquée, l'IA de confiance et l'IA au service de la transition écologique.

Dans le cadre de cette stratégie de France 2030, qui contribue à maitriser les technologies numériques souveraines et sûres, le ministre délégué a pu annoncer lors de l'évènement FD3 :

Le lancement début avril d'un appel à projets "Démonstrateurs d'intelligence artificielle de confiance (DIAC)" opéré bpifrance : ce dispositif permettra de soutenir le développement d'innovations matérielles, logicielles et systèmes visant à assurer la maturation et la démonstration de systèmes fonctionnels critiques intégrant de l'intelligence artificielle de confiance (sûreté et sécurité, robustesse, explicabilité, éthique etc.).

Les projets devront être orientés vers la démonstration d'un besoin fonctionnel clairement identifié et permettant à terme de renforcer la position des acteurs sur un marché existant ou d'ouvrir sur un nouveau marché (notamment dispositifs médicaux, transports et nouvelles mobilités, industrie 4.0, énergie et réseaux d'énergie, infrastructures critiques, etc.). Le projet devra démontrer sa faculté à apporter une valeur ajoutée en termes de structuration de la filière industrielle et de la chaîne de valeur.

Le lancement fin avril d'une seconde vague de l'appel à projets "Démonstrateurs d'intelligence artificielle dans les territoires (DIAT)", opéré par la Banque des Territoires : si la sélection des lauréats de la première vague est en cours de finalisation, le gouvernement souhaite lancer dès à présent une nouvelle vague de ce dispositif visant à soutenir des projets de démonstrateurs de technologies reposant sur la science des données et l'intelligence artificielle répondant aux enjeux des territoires. Ces démonstrateurs auront pour objectif de faire usage d'une IA frugale en énergie et/ou en données au service des défis et objectifs environnementaux des collectivités et des services publics ou intérêts collectifs dont elles ont la responsabilité, tout en validant en environnement réel des technologies d'acteurs émergents et à la pointe de l'état de l'art.

Pour la seconde relève de cet AAP, des entreprises et en particulier les acteurs émergents de l'innovation pourront être chefs de file des consortiums qui répondent à l'appel.

Une relance de l'appel à projets "Maturation technologique et démonstration de technologies d'intelligence artificielle embarquée", opéré par Bpifrance, qui vise à la fois :

à diffuser par le biais de démonstrateurs en conditions réelles des solutions mettant en oeuvre une fonctionnalité d'IA (inférence et/ou apprentissage) dans un système embarqué, au plus proche du capteur (notamment mobilités, IIoT ou IoT grand public, dispositifs médicaux, réseaux d'énergie, infrastructures urbaines ou infrastructures de télécommunications, équipements agricoles) ;

à soutenir le développement d'architectures matérielles particulièrement avancées pour les besoins du déploiement d'algorithmes sur des cibles embarquées. Ce volet cible plus spécifiquement des projets relevant du domaine du hardware dédié à l'IA, en particulier des semi-conducteurs.

Plusieurs projets ont été sélectionnés dans le cadre de cet AAP et une communication sur les lauréats aura lieu prochainement.

Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, a déclaré :

L'intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans notre économie et notre société. Notre action dans le cadre de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle est donc essentielle pour assurer que la France tienne son rang de leader mondial, s'appuyant sur l'excellence de sa recherche et de son entrepreneuriat. Les annonces d'aujourd'hui sont des étapes importantes pour développer l'IA dans les territoires, l'IA embarquée et l'IA de confiance. D'autres suivront."

Plus d'informations sur : france2030.gouv.fr