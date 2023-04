Les métiers du jeu vidéo en 2023 : Programmeur gameplay Il doit avoir une vision globale du jeu en devenir pour concevoir le codage des systèmes qui le composeront

Le gameplay est un terme difficile à traduire, qui synthétise tout ce qui rend un jeu vidéo plaisant en dehors de ses qualités purement graphiques. Penchons pour " expérience de jeu ".

Le programmeur gameplay est donc d'abord un ingénieur maîtrisant la science de la programmation, qu'il met au service du game design et donc des mécaniques de jeu. Son travail est de transcrire en programme informatique les règles de jeu inventées par le game designer et ses équipes de level designers. Il est responsable de l'architecture globale ou d'une phase d'un jeu, et définit à travers un cahier des charges le travail des programmeurs, qui sont ensuite responsables de développer finement les outils qui permettront aux designers et artistes de créer.

Une grande maîtrise de l'informatique

Le programmeur gameplay doit avoir une vision globale du jeu en devenir pour concevoir le codage des systèmes qui le composeront. Il se doit de posséder un bagage informatique très conséquent, qui inclut non seulement la programmation, mais aussi les logiciels utilisés par les designers.

Pour parvenir à maîtriser toutes les contraintes de ce métier, une connaissance assez intime des autres métiers du pipeline de production est nécessaire. D'un côté, il faut se fondre dans les intentions du game designer pour intégrer le gameplay recherché, de l'autre gérer les possibilités et limites technologiques auxquelles sont confrontés les développeurs.

Informations métier

Niveau d'études : bac +3 - bac +5

Salaire mensuel brut : 2 900 - 4 500 €

Un travail collaboratif

Ainsi, le programmeur gameplay travaille en étroite collaboration avec les corps de métiers liés à la production afin de répondre à leurs problématiques de développement, mais aussi pour leur fournir des contraintes claires et gérables. Il est également amené à travailler sur la correction de bugs découverts par les testeurs en toute fin de développement.

Dans les productions de grande envergure, un programmeur gameplay se verra attribuer des missions plus précises, en lien avec une phase du jeu ou une de ses dimensions, comme le multijoueur ou la réalité virtuelle. Mais avec toujours une obsession : la jouabilité, le plaisir du joueur.

Qualités requises

Excellente connaissance du jeu vidéo

Aisance avec les mathématiques

Sens de l'analyse

Sens de la communication

Acquis de fin d'études

Maîtrise des codages complexes

Maîtrise des moteurs de jeu

Gestion de projet sur le long terme

Interview de Thomas Pichon

Thomas Pichon est programmeur C++/C#. Il travaille en indépendant. Il a suivi les formations de Créajeux de 2012 à 2016.

Comment expliqueriez-vous le rôle du programmeur gameplay à un bachelier qui veut travailler dans les jeux vidéo ?

Le programmeur gameplay est celui qui crée les interactions du jeu tout en codant les mécaniques du game design. Il donne vie à ces mécaniques de jeu grâce à des données, qui peuvent être modifiées par des fonctions. Un exemple simple : si vos données sont des "points de vie", on peut les réduire avec une fonction "dégâts" quand on se fait toucher par un ennemi.

Par quelles étapes faut-il passer avant de maîtriser les contraintes de ce métier ? Comment se construit un gameplay ?

Pour commencer, il faut se former à un langage de programmation. Le C++ est le plus courant et le C# peut être une bonne alternative. Puis il faut travailler sur la création d'un jeu, de la préproduction à la sortie, ou encore sur des cycles d'une production live, c'est-à-dire fournir les mises à jour d'un jeu. Il ne faut donc pas hésiter à se lancer dans des projets personnels ou en groupe si vous étudiez déjà le sujet. Un gameplay commence par une idée de design, puis on s'interroge sur sa faisabilité. Ensuite, on en crée un prototype que les designers peuvent tester. Selon les retours des tests, les designers peuvent modifier l'idée de départ ; il faut alors modifier le prototype pour le tester de nouveau et réitérer ainsi jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat

Comment se situe-t-il dans le pipeline de production ? Quelle est sa marge de manoeuvre pour peser sur la création ?

Nous intervenons sur la création en apportant nos contraintes techniques et en étant force de proposition pour les contourner. Puis principalement dans le développement et enfin dans la correction pour peaufiner le résultat et enlever les bugs. Nous apportons les moyens techniques pour créer ce qui est demandé et proposons des alternatives si ce n'est pas réalisable en l'état.

En dehors du jeu vidéo, quelles industries peuvent faire appel aux compétences d'un programmeur gameplay ?

La plupart des métiers de programmation informatique, en particulier le développement logiciel, l'informatique embarquée, le serious gaming ou encore le développement outil. En général, tout ce qui va demander des contraintes de temps réel et d'optimisation.

Quelles sont les qualités indispensables pour réussir dans ce métier ?

Pour moi, la première des qualités pour réussir est le travail d'équipe, la ¬communication avec vos collègues programmeurs ou d'autres corps de métiers est primordiale. Il faut aussi faire preuve d'esprit logique, d'implication et de motivation. Et bien sûr, un minimum de passion peut aider !

Quel est le jeu qui vous a donné envie de vous lancer dans ce métier ?

Plus qu'un jeu, c'est l'époque de la GameCube qui a planté la première graine, avec des jeux comme Rayman 3, Tales of Symphonia ou Sonic Adventure 2. Puis j'ai passé quelques années à créer des petits jeux sur RPG Maker avant de franchir le pas vers la programmation.

Guide 2023 - Les métiers du numérique - Ecoles et formations

Cette fiche est extraite du hors série "Guide 2023 - Les métiers du numérique - Ecoles et formations" édité par Jeux Vidéo Magazine disponible chez votre marchand de journaux au prix de 6,95 €. Cliquez sur la couverture pour découvrir des extraits des autres métiers.

Les offres de stage et d'emploi de programmeur de jeux vidéo, programmeur gameplay