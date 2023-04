Impact environnemental des événements esportifs - Nicolas Besombes de France Esports

Quels impacts (négatifs) ont aujourd'hui internet et les jeux vidéo sur le changement climatique et le réchauffement de la planète ?

L'étude exploratoire présentée par Nicolas Besombes tente d'estimer l'empreinte carbone de la plus grande LAN de France, la Gamers Assembly. En plus de lancer les premières réflexions et plans d'action sur l'impact environnementale de l'esport, cette étude a également pour objectif de sensibiliser les communautés esportives.

Enregistrement de la conférence données par Nicolas Besombes lors de la Gamers Assembly le 8 avril 2023 à Poitiers.

Réalisation et diffusion live sur Twitch par EGS School