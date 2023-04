Don't Nod publie ses résultats annuels pour l'année 2022 Une année consacrée au développement avant un ambitieux cycle de lancements entre 2023 et 2025

Line-up dense de 8 propriétés intellectuelles en production sur la période 2022/25 dont 2 sorties annoncées en 2023 : Harmony : The Fall of Reverie en juin et Banishers : Ghosts of New Eden en fin d'année

Produits d'Exploitation Economiques records en progression de +12,5%

EBIT économique de 3,1 M€

Résultat net positif à 2,6 M€

Trésorerie disponible de 34,9 M€ et nouveau financement de 45,9 M€ en février 2023 (post-clôture)

Don't Nod, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, présente ses résultats annuels consolidés 2022 arrêtés par le Conseil d'Administration réuni le 17 avril 2023. Les Commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d'audit et le rapport financier 2022 sera publié dans les prochains jours, et au plus tard le 30 avril 2023.

À cette occasion, Oskar Guilbert, Président Directeur Général de Don't Nod, déclare :

L'exercice 2022 clôture un cycle de 2 années principalement dédiées à la création du line-up de propriétés intellectuelles le plus dense de l'histoire de Don't Nod. Il démontre notre capacité à mobiliser les talents pour une montée en puissance de nos productions. En parallèle, nous avons également réussi à fédérer 3 studios tiers et commercialiser notre première coproduction externe. Fort d'un effectif de plus de 360 personnes, nous sommes aujourd'hui l'un des studios les plus attractifs en Europe et au Canada.

Après avoir concentré tous nos efforts sur la création et l'édition de contenus, 2023 nous engagera dans un cycle de lancements sans précédent, générateur de croissance rentable et durable. Deux sorties sont d'ores et déjà annoncées pour 2023 avec Harmony : The Fall of Reverie, en juin, et en fin d'année, l'action-RPG, Banishers : Ghosts of New Eden, jeu le plus ambitieux du studio.

Enfin, nous abordons cette nouvelle année avec des moyens financiers fortement accrus qui nous permettront de nous renforcer sur le segment de l'action-RPG au potentiel commercial fort et éprouvé, et d'assurer un rythme de sorties soutenus au-delà de 2025."

Une accélération maîtrisée des 8 lignes de production à fin 2022

Au titre de l'exercice 2022, Don't Nod affiche une progression de ses produits d'exploitation économiques de +12,5% par rapport à 2021, à 30,0 M€, qui illustre :

une hausse de 42% de la production immobilisée, à 23,0 M€, en ligne avec un ambitieux line-up 2022/25 composé de 8 jeux en développement,

des revenus liés à l'activité de développement en croissance de 28,3%, grâce à la montée en puissance de Banishers : Ghosts of New Eden, en partenariat avec Focus Entertainment, dont la sortie est programmée fin 2023,

des revenus liés aux ventes de Gerda : A Flame in Winter et du back catalogue à hauteur de 0,9 M€ en 2022. La comparaison avec l'exercice précédent intègre un effet de base exigeant (minimum garanti de Twin Mirror en 2021).

EBIT économique de 3,1 M€

Les résultats 2022 reflètent, comme anticipé, la montée en charge des développements en cours.

Les charges de personnel[5] en augmentation de +29,5% s'élèvent à 24,2 M€ en 2022, contre 18,7 M€ un an plus tôt, sous l'effet du recrutement des talents nécessaires à la montée en puissance des 6 chaînes de production internes. Par ailleurs, les autres charges en hausse de +41,5% à 8,9 M€ en 2022 intègrent les engagements de sous-traitance associés à l'avancée des cycles de développement, ainsi que les coûts de marketing et publishing engagés.

Ainsi, l'EBITDA économique incluant les crédits d'impôts (Français et Canadien) s'établit à 3,5 M€ en 2022, en retrait de 2,3 M€ par rapport à 2021, en ligne avec la baisse transitoire du chiffre d'affaires relatif aux ventes dans une période marquée par l'absence de lancement majeur et la poursuite des développements.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions (non significatives sur la période), l'EBIT économique incluant les crédits d'impôts s'élève à 3,1 M€, en nette amélioration par rapport à 2021.

Enfin, le résultat net de l'ensemble consolidé 2022 ressort en forte amélioration à 2,6 M€ contre (3,3) M€ en 2021.

Une structure financière saine, fortement renforcée post-clôture

Don't Nod a dégagé sur l'exercice 2022 une marge brute d'autofinancement positive de 3,8 M€ contre 5,9 M€ en 2021. Les investissements réalisés sur l'exercice 2022 (22,8 M€) ont été principalement consacrés au line-up dense et principalement auto-édité qui sera délivré entre 2023 et 2025.

Au 31 décembre 2022, les dettes financières (incluant un Prêt Garanti par l'Etat de 3,6 M€ remboursable à échéance 2026) s'élèvent à 4,3 M€, contre 4,1 M€ au titre de 2021, et les capitaux propres de Don't Nod ressortent à 88,1 M€.

En février 2023 (post-clôture), Don't Nod a considérablement renforcé ses fonds propres et sa trésorerie dans le cadre d'une augmentation de capital de 45,9 M€ souscrite par des investisseurs institutionnels, individuels et Tencent Holdings Limited (à hauteur de 36 M€), dans le but de consolider sa position sur le segment action-RPG après 2025.

Perspectives et développement

L'exercice 2023 sera marqué par les lancements très attendus de Harmony : The Fall of Reverie en juin et de Banishers : Ghosts of New Eden en fin d'année. Ce dernier marquera, après l'immense succès de Vampyr (+ de 2 M de copies vendues), une nouvelle étape dans le développement du studio sur le segment de l'action-RPG.

Conformément à son ambition de croissance, Don't Nod poursuivra le développement d'un solide portefeuille d'actifs, composé de 6 propriétés intellectuelles, dont 4 développées en interne et 2 en externe (Studio Tolima et Tiny Bull Studios).

Enfin, Don't Nod dispose de ressources financières solides lui permettant d'ores et déjà de bâtir sa croissance au-delà de 2025, en investissant :