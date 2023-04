X&Immersion signe avec le studio de jeu SKC Games pour fournir son IA générative dédiée aux PNJ

La société X&Immersion, basée à Paris et spécialiste dans le domaine des solutions technologiques immersives, est fière d'annoncer son nouveau partenariat technologique avec une société de jeux pionnière basée à Suffolk, UK.

Les deux entreprises innovantes s'associent pour créer la prochaine génération d'interaction avec les joueurs grâce à une technologie de pointe et à une approche personnalisée et agnostique des modèles de langage.

Les solutions technologiques immersives de X&Immersion seront intégrées aux conceptions de jeux de SKC Games Studio afin de créer des jeux qui immergent véritablement les joueurs comme jamais auparavant. Les mécaniques principales du jeu, comme les interactions avec les PNJs en temps réel, sont rendues possibles grâce à l'expertise technologique de l'équipe de X&Immersion.

Nous sommes ravis de nous associer à X&Immersion",

a déclaré Asa Burrows, CEO de SKC Games Studio.

"Leur expertise en matière de technologie immersive est inégalée et s'aligne parfaitement avec nos valeurs et notre objectif de créer des jeux qui immergent et captivent réellement les joueurs. Ensemble, nous pouvons créer des jeux qui offrent des expériences inoubliables et qui ouvrent de nouvelles voies dans le domaine du divertissement interactif, en offrant une expérience unique en temps réel. La compréhension par X&Immersion de notre approche et de notre innovation dans ce domaine les distingue de la concurrence. Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux sur ce projet, c'est une équipe formidable et nous sommes maintenant prêts à faire passer la technologie au niveau supérieur."

X&Immersion, société franco-allemande cofondée par Alexandre Folliot, transforme l'industrie du jeu vidéo grâce à ses technologies de pointe. Conçus spécifiquement pour les studios de jeux, les outils innovants de X&Immersion visent à accélérer la création de contenu, à améliorer l'engagement des joueurs et à introduire de nouvelles fonctionnalités. De la génération de dialogues à la synthèse vocale, de l'animation faciale à la synchronisation labiale, l'équipe d'experts en IA de X&Immersion propose des solutions sur mesure et faciles à utiliser, adaptées aux besoins uniques de chaque projet. En s'associant à X&Immersion, les studios de jeux peuvent élever leur gameplay et débloquer des possibilités infinies d'expériences immersives.