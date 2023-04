52 Entertainment acquiert Loop Games, le spécialiste mondial du domino en ligne Cet achat s'inscrit dans la continuité de la stratégie d'acquisition de 52 Entertainment

52 Entertainment, spécialiste des jeux evergreen* en ligne, présent dans plus de 180 pays, annonce le rachat du studio français Loop Games et de l'intégralité de ses jeux dont Dominoes, jeu de domino mondialement reconnu. Cette acquisition vient étoffer le portfolio de 52 Entertainment comprenant plus de quarante plateformes de gaming tous en tête dans leur genre respectif, comme le Bridge avec BBO ou Funbridge, la simulation de voile avec Virtual Regatta, ainsi que les jeux tels que le Tarot, la Belote ou encore la Canasta.

Loop Games, studio français de gaming positionné sur les jeux casual en ligne vient non seulement renforcer la galaxie des jeux de 52 Entertainment mais apporte également sa formidable expertise d'User Acquisition avec ses 80 millions de téléchargements cumulés pour l'ensemble de leur 10 jeux.

Intégrer des jeux leaders sur leur marché et sur des territoires majeurs a toujours fait partie de notre stratégie d'acquisition au Sein de 52 Entertainment. Nous sommes très heureux d'ajouter à notre portfolio l'ensemble des jeux de Loop Games qui a démontré son incroyable savoir-faire dans l'User Acquisition et qui totalise plus de 80 millions de téléchargements dans le monde ! Toutes les équipes de 52 Entertainment ne peuvent que se réjouir d'avoir la possibilité de travailler sur des jeux si bien notés et sur de nouvelles communautés. C'est une nouvelle étape pour notre groupe après nos dernières acquisitions comme Casualino ou Virtual Regatta, qui valide notre stratégie d'expansion et de diversification. Et bien sûr bravo aux équipes de Loop Games pour ce qu'ils ont construit : impressionnant !"

souligne Olivier Comte, President & CEO de 52 Entertainment.

Lauréat de la promotion 2023 de la French tech next 40 /120, 52 Entertainment s'appuie sur un modèle résilient de jeux evergreen, et une capacité technologique à animer une immense communauté de joueurs dans 180 pays lui permettant d'être désormais considéré comme un acteur du gaming de rang mondial.