Appel à contributions : Mondes virtuels (métavers), une vision reposant sur l'ouverture, la sécurité et le respect Les citoyen·ne·s européen·ne·s ont jusqu'au 3 mai pour apporter leur contribution en ligne

La Commission européenne va élaborer une vision des mondes virtuels émergents (tels que le métavers) fondée sur le respect des droits numériques et de la législation et des valeurs de l'UE. L'objectif est de créer des mondes virtuels ouverts, interopérables et innovants que les citoyens et les entreprises pourront utiliser en toute sécurité et en toute confiance. Cette initiative, nourrie par les contributions d'un "panel de citoyens", devrait préciser cette vision, exposer les perspectives et les enjeux sociétaux et annoncer les mesures de mise en oeuvre à venir.

La Commission aimerait connaître votre point de vue

Cet appel à contributions est ouvert. Votre contribution sera prise en compte dans le cadre du développement et de l'amélioration de cette initiative. Les avis reçus seront publiés sur le site de commission européenne et doivent donc respecter les règles de publication.

En savoir plus sur l'appel à contributions