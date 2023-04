EVA League 1 - Premier Championnat de France Esport en Réalité Virtuelle

EVA, Esports Virtual Arenas, et Webedia l'acteur majeur de l'Esport sur la scène internationale, s'associent pour lancer la "EVA League 1", le tout premier Championnat de France Esport en réalité virtuelle réunissant les 6 meilleures équipes françaises. Une suite logique pour le leader mondial de l'esport en VR, EVA, qui compte déjà 22 salles et accélère son développement à l'international, en Belgique et aux US notamment.

Après le succès de la Coupe de France en 2022, la saison 2023 s'annonce très riche avec le lancement d'une ligue 1 regroupant les 6 meilleures équipes de France. Co-produit avec Webedia, le rendez-vous est pris un mardi soir sur deux depuis le 7 mars avec des matches au format aller-retour, à l'instar d'une Champions League, et des playoffs/finales qui auront lieu le 11 juillet 2023. L'équipe remportant la demi-finale et la finale sera sacrée Championne de France EVA 2023, avec à la clef une récompense de 10 000€ !

Equipes de l'EVA League 1

Crystal Prodigy - Reims

Mystics - Beauchamp

Orks - Poitiers

Oserv Esport - Beauchamp

Taes - Reims

T'N'E - Tours

Résultats, calendrier et classement

L'EVA League 1 accompagnée par la référence de l'esport

Webedia bénéficie d'une expertise démontrée à travers la production d'événements référents dans l'écosystème esportif tels que la LFL, la Div2, la Coupe de France de League of Legends ou la Street Fighter League Europe. Les matchs de l'EVA league 1 sont diffusés en live sur Twitch via la chaîne MGG, média leader français dans le secteur de l'esport. Webedia est par ailleurs en charge de la recherche des partenaires de l'EVA League 1 qui bénéficie déjà du soutien d'un partenaire principal de renom : Trésor de Kellogg's, déjà bien implanté dans le monde l'esport.

L'EVA League 2 : un succès assuré

L'EVA League 2 a pour objectif de voir émerger de nouvelles équipes esport et d'offrir un accès à la ligue 1 aux deux meilleures d'entre elles à la fin de la saison. Alors que le premier des quatre tournois programmés aura lieu le 16 avril dans la salle des Mureaux (78), l'EVA League 2 rencontre déjà un immense succès auprès des joueurs. Pour 16 places disponibles sur chaque date, en moyenne 30 équipes se sont inscrites, obligeant les franchisés organisateurs à effectuer des matchs de pré-sélection. Une belle preuve de l'engouement grandissant autour de cette discipline unique.

L'esport n'a plus de limites avec EVA, le mariage parfait entre esport et activité physique

Aujourd'hui, EVA redéfinit l'esport, ce tout nouveau concept permet d'envisager les jeux vidéo autrement puisqu'ils n'impliquent plus d'être assis derrière un écran mais demandent une vraie performance physique. Lors d'une partie, les joueurs marchent, courent, s'accroupissent et parcourent jusqu'à 2 km ! De plus, deux équipes peuvent s'affronter aussi bien sur la même arène qu'à distance. Le positionnement d'EVA est unique puisqu'il s'agit du seul endroit où on y trouve gaming, réalité virtuelle, sport d'équipe et activité physique. EVA est un sérieux prétendant à l'avenir de l'esport.

Les témoignages de joueurs illustrent parfaitement ce qu'implique une session de jeu chez EVA :

Paascool, joueur des Mystics Beauchamp (équipe de l'EVA league 1), témoigne :

Le jeu est super cardio ! Je recommande vivement de venir tester EVA, car cela permet de se dépenser et j'en suis le parfait exemple. Initialement je souhaitais perdre du poids et EVA m'a aidé à y parvenir (plus de 10kg perdus) en faisant du sport quotidiennement au lieu de rester chez moi et de jouer à la console assis derrière mon écran."

Paascool parcourt plus de 1,5 km par session de 40 minutes, format proposé au grand public. Lors de son match face à Oserv le 21 mars dernier, Paascool affichait un rythme cardiaque moyen de 161 bpm avec un pique à 198 bpm lors de certaines phases du jeu pour le moins "engagées".

EVA (Esports Virtual Arenas) est une startup française créée en 2018 pionnière sur le secteur de l'esport en réalité virtuelle. Fonctionnant sur un modèle de franchise, la société s'est très rapidement développée grâce à un concept et une technologie unique au monde dans laquelle les joueurs s'affrontent en se déplaçant librement sur une arène de 500m². Les salles EVA sont équipées de bars esports afin d'accueillir au mieux le public et d'offrir une expérience spectateur unique au monde. Son jeu After-H a demandé plus de 3 ans de développement.