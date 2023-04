L'utilisation des jeux vidéo : une révolution pédagogique ?

Le jeu vidéo comme outil pédagogique : Peut-on apprendre en s'amusant ? Le jeu vidéo peut-il être une passerelle entre l'école et la maison ? Le jeu vidéo peut-il transmettre des savoirs académiques ?

Les intervenants à la conférence "L'utilisation des jeux vidéo : une révolution pédagogique ?" détaillent plusieurs initiatives concrètes mêlant pédagogie et jeux vidéo et nous éclairent sur les objectifs recherchés et sur les limites auxquelles ils peuvent se heurter.

Intervenants

Michael Stora - Psychologue, psychanalyste - Directeur-fondateur de l'Ecole des Héros

Malika Alouani - Adjointe au Délégué académique au numérique de Versailles

Chloé Vigneau - Doctorante Chaire science et jeu vidéo (Polytechnique et Cnam), coordinatrice Fusion jeunesse

Jean Zeid - Commissaire d'exposition, écrivain, coordinateur de formation

Conférence organisée par le département des Hauts de Seine dans le cadre de la deuxième édition du festival du jeu vidéo et du numérique à Paris Expo Porte de Versailles, le 22 avril 2023.