Bilan de la Gamers Assembly : Festival Edition 2023 Après un retour en force, la Gamers Assembly 2023 se termine sur un succès retentissant : un record d'affluence et des compétitions épiques !

La 23ème édition de la Gamers Assembly : Festival Edition, qui s'est tenue du 8 au 10 avril 2023 au Parc des Expositions de Poitiers, a rencontré un franc succès. Ce grand rassemblement annuel de jeux vidéo et d'esport a accueilli 2 080 joueurs et comptabilisé 21 341 entrées sur trois jours, consolidant ainsi sa position de référence dans l'industrie du jeu vidéo et du sport électronique en France.

Les 24 tournois PC et console ont attiré des participants venus des quatre coins du pays et même d'Europe, avec un cash prize total de 45 950€ en jeu. Les compétitions ont été suivies par des milliers de fans sur 22 chaînes officielles Twitch, et plus de 100 chaines joueurs totalisant 1 733 heures de diffusion, 178 077 heures vues et un pic de 41 276 viewers simultanés.

Sur Twitter, la Gamers Assembly est devenue un Trending Topic sur 2 jours, attestant de son importance dans la communauté gaming.

Les animations et ateliers proposés aux visiteurs ont été nombreux et variés, allant de la réalité virtuelle aux jeux de société, en passant par des espaces dédiés aux jeux indépendants et aux conférences sur les métiers de demain.

L'espace "Les Arènes du Jeu" a été particulièrement apprécié des familles, offrant des activités ludiques pour tous les âges.

Cette année encore, le Trophée des Séniors, organisé en partenariat avec l'Association Silver Geek, était de retour et a vu s'affronter des séniors passionnés de Wii Bowling sur la grande scène de la GA et en direct sur Twitch.

Cette compétition haletante a couronné Jeannine (96 ans) et Gilbert (63 ans) de la Villa de Bury à Angoulême, qui ont remporté une victoire sensationnelle face à Carlos et Didier de La Rochelle. Grâce à trois strikes consécutifs de Gilbert lors du dernier lancer, le duo charentais a décroché le titre et une place en finale nationale.

Les images du public en délire ont fait le tour du monde, avec des retombées médias aux 4 coins du globe !

Parmi les moments forts de l'événement, notons la cérémonie d'ouverture, les matchs et animations sur la scène principale, ainsi que le concert "Dub Assembly" qui a ravi les festivaliers avec les performances du groupe "Le Lab ft Tawam" et d'Ishiban.

Des invités de renom tels que Lutti, Kayane, Gen1us, Marcus, Solary, PP Garcia, Lila Lacombe, Damien Laquet et bien d'autres ont également contribué à enrichir l'expérience des participants et visiteurs.

Quelques statistiques ? Ce sont 433 bénévoles et staffs venus de toute la France qui se sont mobilisées pour assurer la réussite de l'événement, plus de 3 000 appareils connectés au réseau de l'événement, 65 To de données échangées, 113 partenaires et exposants, 17 conférences et tables rondes diffusées pendant 20h avec 15 intervenants, et plus de 5 300 boissons consommées.

La Gamers Assembly : Festival Edition 2023 a été rendue possible grâce au soutien de nombreux partenaires, dont en premier lieu le partenaire Titre, la Communauté Urbaine de Grand Poitiers, mais aussi la Région Nouvelle Aquitaine, Agon by AOC, NRJ, France 3, MGG TV, Game One, Covage, Free Pro, Alienware | Intel, le Département de la Vienne, et bien d'autres.

La Gamers Assembly 2023 a été un véritable succès pour la scène esport française, marquant la relance des LAN-parties dans notre pays après 3 années marquées par les défis de la pandémie. Aujourd'hui, nous portons notre regard vers la Gamers Assembly 2024, confiants en notre capacité à réunir encore plus de visiteurs et à atteindre de nouveaux sommets pour notre événement incontournable."

Yohan Labrégère, Président de l'Association FuturoLAN, organisatrice de la Gamers Assembly.

La Communauté Urbaine de Grand Poitiers est fière d'avoir été le point de rassemblement pour les joueuses et joueurs de la Gamers Assembly, un événement phare de l'esport en France et en Europe. Avec la GA 2023 derrière nous, nous poursuivons notre engagement à développer l'esport sur notre territoire, en proposant des animations tout au long de l'année, pour toutes et tous, mais aussi en accueillant des événements structurant pour la filière esport nationale, comme en témoigne l'annonce d'un rendez-vous professionnel autour de la Recherche, l'entreprise et l'innovation à l'automne prochain, en partenariat avec France Esports, l'Université et Neoloji."

Florence Jardin, Présidente de Grand Poitiers Communauté Urbaine.

Forts de cette édition réussie, les organisateurs de la Gamers Assembly donnent d'ores et déjà rendez-vous aux passionnés de jeux vidéo et d'esport pour l'édition de Pâques 2024, les 30, 31 mars et 1er avril 2024.