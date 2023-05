Horizon(s) Bordeaux Videogames Forum fait son retour les 27 et 28 septembre 2023

Suite au succès de son édition 2022, Horizon(s) a le plaisir d'annoncer son retour à l'Opéra national de Bordeaux les 27 et 28 septembre 2023. L'événement sera organisé par SO- Games, l'Agence Côte Ouest, ICO Partners, la Région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole et particulièrement soutenu par le Groupe Sud Ouest.

Horizon(s) est un forum qui réunit les principaux acteurs du secteur des jeux vidéo pour discuter des dernières tendances et des orientations futures de l'industrie. Cet événement de deux jours propose des conférences, des tables rondes, des discussions et des ateliers animés par des professionnels de l'industrie. L'événement offre des possibilités de réseautage et de création de nouveaux partenariats commerciaux.

L'édition 2023 d'Horizon(s), "Uncharted future : Next level strategies", se concentrera sur l'état actuel du secteur et les implications des récentes avancées technologiques, telles que la technologie utilisant l'IA, sur l'avenir du développement, de l'édition et des services. Horizon(s) réunira des experts de l'industrie, des spécialistes de la technologie et de l'IA pour explorer et donner un aperçu significatif de l'état actuel et futur de l'industrie des jeux. Le programme complet sera bientôt dévoilé et sera régulièrement mis à jour sur le site officiel. Les participants peuvent acheter des billets pour Horizon(s) dès aujourd'hui. Le prix pour deux jours de l'événement est de 221 euros, ce qui donne accès à tous les forums et à toutes les sessions de réseautage. Des tarifs spéciaux sont disponibles pour les membres de l'association des jeux vidéo.

L'équipe à l'origine d'Horizon(s) est ravie de ramener l'événement en 2023 après le succès de l'année dernière et se réjouit d'accueillir des participants du monde entier à Bordeaux et de leur faire vivre une expérience mémorable.

Pour plus d'informations et pour acheter des billets, visitez le site officiel à l'adresse https://www.horizonsvideogames.com/