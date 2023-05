Les métiers du jeu vidéo en 2023 : Narrative designer Le narrative designer a le souci d'embarquer le joueur dans l'aventure

Un narrative designer est à la fois scénariste et dialoguiste dans l'univers du jeu vidéo. Son obsession : comment le joueur va-t-il interagir avec l'histoire ? Armé de la trame de l'histoire écrite par les concepteurs du jeu, il s'attache à lui donner corps du point de vue du plaisir du joueur. Alors que les écrivains sont principalement concernés par l'expérience du personnage de l'histoire, les narrative designers sont principalement concernés par l'expérience de l'histoire par le joueur. Ils travaillent à concevoir les fonctionnalités narratives du jeu, comme le système de dialogues, et supervisent leur création et leur mise en oeuvre dans le jeu. Ils fournissent à tous les intervenants du pipeline de production des outils pour s'imprégner de l'univers du jeu afin que tout le monde aille dans le bon sens. À savoir celui d'une parfaite cohérence entre le gameplay, l'histoire et l'univers graphique.

Donner corps à une histoire

Le narrative designer est amené à collaborer avec presque tous les intervenants, que ce soit les designers de personnages ou de décors, les sound designers, les modeleurs, etc. Il leur détaille le contexte narratif pour les aider à approfondir leur travail, notamment à l'aide de documents très régulièrement remis à jour. Un jeu en développement étant par essence un " work in progress ", le narrative designer est amené à retravailler en permanence l'histoire.

La fonction centrale d'un narrative designer est donc de donner corps à l'histoire avec le souci de mettre en place tous les éléments pour embarquer le joueur dans l'aventure. Pour cela, il définit les moyens narratifs (cutscenes, voix off, motion design, etc.) nécessaires et assure la partie technique de la narration (implémentation, placement des voix, sous-titres, intégration…).

Informations métier

Niveau d'études : bac +2 - bac +5

Salaire mensuel brut : 2 500 - 4 200 € et plus selon expérience

Les subtilités du langage

Qualités d'écriture, culture littéraire, théâtrale, cinématographique… Le narrative designer est non seulement un amoureux des histoires, mais aussi un fin connaisseur des subtilités du langage. Ecrire des dialogues crédibles est sans doute un des arts les plus difficiles. Comment parle un militaire ? Un marchand du XVIe siècle ? Un noble ridicule et un noble érudit ? Comment fait-on parler… un cheval ?

Et, par-dessus tout, la narration vidéoludique doit évidemment tenir compte de la spécificité intrinsèque du jeu vidéo : l'interactivité. Le joueur coconstruit l'histoire. Là où un lecteur ou un auditeur est passif, le joueur est un intervenant : il n'y a donc pas de linéarité et la narration se construit en arborescence ; c'est au joueur d'écrire sa propre histoire… ou du moins il doit en avoir l'illusion. Le narrative designer crée le scénario pour cela. La narration permet à la fois de raconter, de créer un contexte, d'inclure différentes personnalités et différents personnages dans le récit, d'ajouter de l'émotion, pour finalement impliquer le joueur au maximum. Cela passe par des dialogues, des cinématiques, ou encore des musiques et des ambiances de jeu.

Qualités requises

Qualités rédactionnelles

Bonne connaissance du monde des jeux vidéo et du game design

Acquis de fin d'études

Maîtrise du pipeline de production

Connaissance des outils de game design

Maîtrise du storyboarding

Interview de Elisa Pissis

Diplômée du cursus game design de l'école Brassart, Elisa Pissis s'est spécialisée dans le narrative design au cours de sa scolarité et exerce aujourd'hui son métier en tant qu'indépendante.

Comment expliqueriez-vous votre métier à des étudiants qui s'intéressent à la création de jeux vidéo ?

Le narrative design est une des nombreuses branches du game design. Ce métier s'axe autour de la narration, c'est-à-dire le scénario, les personnages, les dialogues… La mission d'un narrative designer est de rendre le jeu vivant tout en respectant les contraintes du game design. Le narrative designer doit faire en sorte que le joueur vive l'histoire et non que l'histoire se déroule devant lui. Concrètement, il doit penser à tous les éléments du jeu qui pourraient raconter une histoire et à comment ils la raconteront. Cela peut passer par les dialogues, les décors, les cinématiques…

À quel moment du processus de fabrication d'un jeu intervient un Narrative Designer ? Quelle est sa place dans la hiérarchie d'une grosse production, notamment par rapport au créateur lui-même, au game designer et, bien sûr, au scénariste ?

Un narrative designer intervient au début de la production d'un jeu. Il doit définir l'univers et l'histoire pour que les autres designers de l'équipe, comme les artistes ou les sound designers, puissent commencer à produire. Il travaille en collaboration avec toute l'équipe, car le narrative design peut toucher à tous les aspects. Il est bien sûr sous la direction du producer, qui veille à ce que toutes les contraintes soient respectées.

Quelles sont les compétences nécessaires du point de vue des technologies utilisées par les développeurs ou les programmeurs ?

Cela dépend du studio. Si c'est un studio indépendant, le narrative designer devra sûrement toucher aux moteurs de jeu, pour y intégrer des dialogues par exemple. Il existe aussi de nombreux logiciels pour mettre en place la trame narrative, il est donc toujours bon d'avoir quelques connaissances pour avoir les bases sur certains logiciels (Unity, Unreal…).

Les jeux d'aujourd'hui ne sont pas toujours des produits finis. Ils évoluent avec les interactions des joueurs, avec l'arrivée des DLC, etc. Cela change-t-il l'approche de ce métier ?

Lorsque l'on écrit une histoire pour un jeu, on peut parfois laisser des zones d'ombre pour donner aux joueurs la liberté d'inventer leur propre histoire. Cela créait de nombreux débats dans les communautés pour trouver l'histoire parfaite. Aujourd'hui, ces zones d'ombres peuvent être éclairées grâce aux DLC ou aux mises à jour. Ce principe de produit non fini ajoute donc un challenge aux narrative designers : être à la hauteur de ce que les joueurs attendent d'eux sur l'histoire.

On bâtit une histoire pour un public. Comment comprendre quelles seront ses attentes ? Avez-vous une approche sociologique des joueurs ?

Il est important d'avoir une approche sociologique lorsque l'on produit un jeu. En comprenant son public, on va savoir comment le toucher. C'est même la base lorsque l'on produit un jeu, il faut savoir pour qui on le fait. Pour comprendre les attentes du public, il est important d'analyser les jeux qui cherchent à atteindre le même public, ce qui permet de voir facilement ce qui a fonctionné ou non.

Quel jeu vidéo ou film vous a donné envie de choisir ce métier ?

C'est le jeu League of Legends. Lorsque l'on découvre l'histoire de ce jeu et son univers extrêmement développé, on ne peut qu'avoir envie de travailler dessus !

