Santé : L'esport peut-il concurrencer le sport ?

Faut-il opposer le sport et l'esport ou, au contraire, peuvent-ils être complémentaires ? Quelles sont les différences mais également les similitudes entre sport et esport ? L'alimentation, les rythmes de sommeil ou plus globalement l'hygiène de vie sont-ils aussi importants dans l'esport que dans le sport ?

Pour débattre de ces sujets les organisateurs de la Gamers Assembly ont accueilli :

Yoann Rousset, fondateur de l'EGS, une école esport études à Bordeaux.

Thomas Willaume, président d'Helios Gaming, ancien sportif de haut-niveau

Emmanuel Forsans, directeur général de l'AFJV, modère la table ronde.

Enregistrement de la conférence lors de la Gamers Assembly le 8 avril 2023 à Poitiers.

Réalisation et diffusion live sur Twitch par EGS School